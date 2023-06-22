https://sputnikarabic.ae/20230622/رئيس-العدل-والمساواة-الجديدة-لا-أعتقد-أن-الحركة-الشعبية-جناح-الحلو-ستدخل-الحرب-ضد-الجيش-السوداني-1078401829.html
رئيس العدل والمساواة الجديدة: لا أعتقد أن الحركة الشعبية "جناح الحلو" ستدخل الحرب ضد الجيش السوداني
رئيس العدل والمساواة الجديدة: لا أعتقد أن الحركة الشعبية "جناح الحلو" ستدخل الحرب ضد الجيش السوداني
أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، منصور أرباب، اليوم الخميس، أن "الاشتباكات التي جرت بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوات من الجيش، وفق ما تم... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:18+0000
2023-06-22T18:18+0000
2023-06-22T18:18+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وقال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه "من الصعب التكهن بأن "الحلو" يخوض الحرب ضد القوات المسلحة في هذه الظروف التي يمر بها السودان، (رغم أن كل شيء وارد)". وأضاف أرباب: "أعتقد أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو تحاول أن تتفادى ما حدث في ولاية غرب دارفور من مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وذلك عندما اعتدت الدعم السريع والجنجويد على مواطني مدينة الجنينة، وقتلوا منهم بالآلاف كما جرحوا آلافا أخرى، وشرّدوا مئات الآلاف إلى داخل وخارج حدود الوطن".وأشار أرباب، إلى أنه وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
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حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
رئيس العدل والمساواة الجديدة: لا أعتقد أن الحركة الشعبية "جناح الحلو" ستدخل الحرب ضد الجيش السوداني
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حصري
أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، منصور أرباب، اليوم الخميس، أن "الاشتباكات التي جرت بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوات من الجيش، وفق ما تم الإعلان عنه، ربما تعود إلى رغبة الحركة في تأمين وتوسيع المناطق التي تسيطر عليها في جنوب كردفان".
وقال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه "من الصعب التكهن بأن "الحلو" يخوض الحرب ضد القوات المسلحة في هذه الظروف التي يمر بها السودان، (رغم أن كل شيء وارد)".
وأضاف أرباب: "أعتقد أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو تحاول أن تتفادى ما حدث في ولاية غرب دارفور من مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وذلك عندما اعتدت الدعم السريع والجنجويد
على مواطني مدينة الجنينة، وقتلوا منهم بالآلاف كما جرحوا آلافا أخرى، وشرّدوا مئات الآلاف إلى داخل وخارج حدود الوطن".
"في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، ربما أراد (الحلو) أن يوسع نطاق دائرة سيطرته حتى يتمكن من توفير الحماية لأكبر عدد ممكن من مواطني جنوب كردفان".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري
" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني
بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.