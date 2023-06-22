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إعلام رسمي: مصرع 31 شخصا في انفجار داخل مطعم بشمال غرب الصين -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230622/علام-رسمي-مصرع-31-شخصا-في-انفجار-داخل-مطعم-بشمال-غرب-الصين--عاجل--1078364660.html
إعلام رسمي: مصرع 31 شخصا في انفجار داخل مطعم بشمال غرب الصين -عاجل
إعلام رسمي: مصرع 31 شخصا في انفجار داخل مطعم بشمال غرب الصين -عاجل
22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T01:56+0000
2023-06-22T01:57+0000
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الصين

إعلام رسمي: مصرع 31 شخصا في انفجار داخل مطعم بشمال غرب الصين -عاجل

01:56 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 01:57 GMT 22.06.2023)
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
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