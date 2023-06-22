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https://sputnikarabic.ae/20230622/مودي-للكونغرس-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-يعيد-الحرب-إلى-أوروبا-ويدعو-لوقف-سفك-الدماء-1078404837.html
مودي للكونغرس الأمريكي: الصراع في أوكرانيا يعيد الحرب إلى أوروبا ويجب وقف سفك الدماء
مودي للكونغرس الأمريكي: الصراع في أوكرانيا يعيد الحرب إلى أوروبا ويجب وقف سفك الدماء
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال خطابه في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا عاد بالحرب إلى أوروبا، وأنه يجب على العالم بذل جهود... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T22:13+0000
2023-06-22T22:14+0000
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وقال مودي: "شهدنا في السنوات الأخيرة أحداثًا مدمرة بشكل عميق. مع نشوب الصراع في أوكرانيا، عادت الحرب إلى أوروبا، وهذا يسبب آلامًا هائلة للمنطقة بأكملها".وأشار إلى أن الدول النامية تضررت بشكل خاص جراء تلك الأحداث الكارثية، مؤكدا أن النظام العالمي يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحل النزاعات بطرق سلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.كما أعاد مودي تأكيد تصريحه السابق بأن "الآن ليست فترة الحروب"، الذي قالها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "سأقولها بصراحة وعلانية، ليست الآن فترة الحروب. ولكن لتحقيق ذلك، يحتاجنا المزيد من الحوار والدبلوماسية. ويجب على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لوقف سفك الدماء ومعاناة البشر".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في وقت سابق، بأن موسكو منفتحة على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "كييف هي من تخلت عن المفاوضات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/رئيس-الوزراء-الهندي-مستعدون-للمساهمة-في-جهود-استعادة-السلام-بأوكرانيا-1078402427.html
https://sputnikarabic.ae/20230225/الهند-ترفض-إدانة-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-خلال-اجتماع-لمجموعة-العشرين-1073993332.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
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مودي للكونغرس الأمريكي: الصراع في أوكرانيا يعيد الحرب إلى أوروبا ويجب وقف سفك الدماء

22:13 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 22:14 GMT 22.06.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال خطابه في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا عاد بالحرب إلى أوروبا، وأنه يجب على العالم بذل جهود كبيرة لوقف سفك الدماء.
وقال مودي: "شهدنا في السنوات الأخيرة أحداثًا مدمرة بشكل عميق. مع نشوب الصراع في أوكرانيا، عادت الحرب إلى أوروبا، وهذا يسبب آلامًا هائلة للمنطقة بأكملها".
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا
18:47 GMT
وأشار إلى أن الدول النامية تضررت بشكل خاص جراء تلك الأحداث الكارثية، مؤكدا أن النظام العالمي يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحل النزاعات بطرق سلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
كما أعاد مودي تأكيد تصريحه السابق بأن "الآن ليست فترة الحروب"، الذي قالها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "سأقولها بصراحة وعلانية، ليست الآن فترة الحروب. ولكن لتحقيق ذلك، يحتاجنا المزيد من الحوار والدبلوماسية. ويجب على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لوقف سفك الدماء ومعاناة البشر".
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جالسًا على اليسار، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، جالسًا على اليمين، يحضران جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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25 فبراير, 14:05 GMT
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في وقت سابق، بأن موسكو منفتحة على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "كييف هي من تخلت عن المفاوضات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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