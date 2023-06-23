https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-6-مناطق-من-أوكرانيا-1078439658.html

إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق من أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق من أوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تحت... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T23:10+0000

2023-06-23T23:10+0000

2023-06-23T23:23+0000

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ووفقًا لبيانات الموقع، بدأت حالة التأهب في مناطق سومي، وبولتافا، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، ونيكولايف، وأوديسا بين الساعة 1:38 والساعة 1:44.وفي وقت سابق، مساء الجمعة، أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078439739.html

https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا---عاجل--1078439030.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم