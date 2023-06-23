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القناة الأولى الروسية: مقاطع الفيديو التي تزعم ضرب معسكر "فاغنر" عبارة عن عمل مسرحي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-6-مناطق-من-أوكرانيا-1078439658.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق من أوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تحت... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T23:10+0000
2023-06-23T23:23+0000
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ووفقًا لبيانات الموقع، بدأت حالة التأهب في مناطق سومي، وبولتافا، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، ونيكولايف، وأوديسا بين الساعة 1:38 والساعة 1:44.وفي وقت سابق، مساء الجمعة، أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078439739.html
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا---عاجل--1078439030.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق من أوكرانيا

23:10 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 23:23 GMT 23.06.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تحت سيطرة كييف في مناطق زابوروجيه وخيرسون.
ووفقًا لبيانات الموقع، بدأت حالة التأهب في مناطق سومي، وبولتافا، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، ونيكولايف، وأوديسا بين الساعة 1:38 والساعة 1:44.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
23:12 GMT
وفي وقت سابق، مساء الجمعة، أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا - عاجل
21:13 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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