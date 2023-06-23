https://sputnikarabic.ae/20230623/تقارير-مبابي-ينتقل-إلى-ريال-مدريد-مقابل-200-مليون-يورو-1078411622.html
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:45+0000
2023-06-23T07:45+0000
2023-06-23T07:54+0000
مجتمع
رياضة
كيليان مبابي
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070841329_0:0:2343:1319_1920x0_80_0_0_a5785aca2504d5c01dc88bba0aa24992.jpg
وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي إلى الفريق الملكي.وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230616/بعد-تعهده-بالضغط-عليه-مبابي-ماكرون-ليس-له-أي-تأثير-على-قراراتي-1078167122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070841329_260:0:2343:1562_1920x0_80_0_0_4c1e93219f829da8a63f51154fb930d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
07:45 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي
إلى الفريق الملكي.
وأوضح أن مبابي سينتقل للملكي مقابل 200 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون إضافية وفقاً لأداء اللاعب ونتائج الفريق.
وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.
وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا
دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.
يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان
لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف
".
وكان رد بيريز
عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".