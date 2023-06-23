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https://sputnikarabic.ae/20230623/تقارير-مبابي-ينتقل-إلى-ريال-مدريد-مقابل-200-مليون-يورو-1078411622.html
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:45+0000
2023-06-23T07:54+0000
مجتمع
رياضة
كيليان مبابي
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
الأخبار
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وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي إلى الفريق الملكي.وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230616/بعد-تعهده-بالضغط-عليه-مبابي-ماكرون-ليس-له-أي-تأثير-على-قراراتي-1078167122.html
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رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار

تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو

07:45 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 23.06.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVكليان مبابي يحرز هدفين ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
كليان مبابي يحرز هدفين ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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أفادت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي إلى الفريق الملكي.
وأوضح أن مبابي سينتقل للملكي مقابل 200 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون إضافية وفقاً لأداء اللاعب ونتائج الفريق.
وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.
وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
مجتمع
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يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
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