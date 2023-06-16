https://sputnikarabic.ae/20230616/بعد-تعهده-بالضغط-عليه-مبابي-ماكرون-ليس-له-أي-تأثير-على-قراراتي-1078167122.html

بعد تعهده بالضغط عليه... مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراراتي

بعد تعهده بالضغط عليه... مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراراتي

قال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ليس له تأثير على مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T08:57+0000

2023-06-16T08:57+0000

2023-06-16T08:57+0000

مجتمع

رياضة

كيليان مبابي

نادي باريس سان جيرمان

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

منوعات

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وأضاف مبابي في مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، الخميس: "حاليا ماكرون ليس له أي تأثير على قراري في 2023، إنه يريد بقائي في باريس، وأنا باق مع الفريق، لذا فنحن في مسار واحد".وكان ماكرون قد رد، في وقت سابق، على سؤال أحد مشجعي باريس سان جيرمان حول مستقبل مبابي مع الفريق.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد كشفت أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين الماضي، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي الباريسي.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد مبابي عام 2018، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

https://sputnikarabic.ae/20230614/ماكرون-يتعهد-بمحاولة-الضغط-على-مبابي-للبقاء-1078106973.html

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رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, منوعات