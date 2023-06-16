https://sputnikarabic.ae/20230616/بعد-تعهده-بالضغط-عليه-مبابي-ماكرون-ليس-له-أي-تأثير-على-قراراتي-1078167122.html
بعد تعهده بالضغط عليه... مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراراتي
بعد تعهده بالضغط عليه... مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراراتي
قال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ليس له تأثير على مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T08:57+0000
2023-06-16T08:57+0000
2023-06-16T08:57+0000
مجتمع
رياضة
كيليان مبابي
نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078057220_0:0:1887:1061_1920x0_80_0_0_a406a2334c1726fd14484466c7f6128f.jpg
وأضاف مبابي في مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، الخميس: "حاليا ماكرون ليس له أي تأثير على قراري في 2023، إنه يريد بقائي في باريس، وأنا باق مع الفريق، لذا فنحن في مسار واحد".وكان ماكرون قد رد، في وقت سابق، على سؤال أحد مشجعي باريس سان جيرمان حول مستقبل مبابي مع الفريق.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد كشفت أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين الماضي، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي الباريسي.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد مبابي عام 2018، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230614/ماكرون-يتعهد-بمحاولة-الضغط-على-مبابي-للبقاء-1078106973.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078057220_210:0:1887:1258_1920x0_80_0_0_7828193e74d2b4f25d7829faeff745e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, منوعات
رياضة, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, منوعات
بعد تعهده بالضغط عليه... مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراراتي
تابعنا عبر
قال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ليس له تأثير على مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق.
وأضاف
مبابي في مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، الخميس: "حاليا ماكرون ليس له أي تأثير على قراري في 2023، إنه يريد بقائي في باريس، وأنا باق مع الفريق، لذا فنحن في مسار واحد".
وكان ماكرون قد رد، في وقت سابق، على سؤال أحد مشجعي باريس سان جيرمان حول مستقبل مبابي مع الفريق.
وقال ماكرون: "ليس لدي علم إن كان سيبقى أم لا، لكني سأضغط من أجل بقائه في باريس سان جيرمان"، مضيفا: "لست متأكدًا من أن هذا الضغط سيعمل مرة أخرى".
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد كشفت أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده
الذي ينتهي صيف 2024".
وأفادت صحيفة
"ليكيب" الفرنسية، الاثنين الماضي، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي الباريسي.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف
".
وكان رد بيريز
عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
ومدد مبابي عام 2018، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.