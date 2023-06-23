https://sputnikarabic.ae/20230623/تقنية-طبية-جديدة-في-روسيا-لا-مثيل-لها--1078422588.html
تقنية طبية جديدة في روسيا لا مثيل لها
تقنية طبية جديدة في روسيا لا مثيل لها
كشف ألبيرد أشخوتوف، نائب المدير العام لشركة (غي أوتار) للخدمات الطبية عن تقنية جديدة لا مثيل لها في العالم. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T13:05+0000
2023-06-23T13:05+0000
2023-06-23T13:18+0000
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وقال أشخوتوف لـ"سبوتنيك": "نقدم اليوم منتجات تكنولوجية عالية الدقة، أحدها هو "XR-Clinic"، وهي عبارة عن عيادة افتراضية كاملة تمنح فرصة للطالب الذي يقدم امتحانا أو للطبيب الذي يعمل في مجال الطب الوقائي لاستقبال المريض والتعامل معه من البداية حتى النهاية، بما في ذلك معرفة سجله المرضي، ووصف نوع الفحص وتقييمه وإجراء التشخيص ووصف العلاج.وأوضح أشخوتوف: "بالنسبة للمنتج الثاني فهو XR-body. هذا نظام جديد ليس له مثيل في العالم، والذي يوفر إدخال مهارات يدوية في فحص المريض ضمن بيئة افتراضية".وتابع أشخوتوف: "في الوقت نفسه يرى الطبيب إسقاطًا افتراضيًا ثلاثي الأبعاد للمريض أمامه. يوجد في سياق هذه العملية وضعان، الأول هو وضع التعلم، حيث يمكننا إخبار الطالب بمكان وجود الأعضاء الداخلية، والثاني هو وضع التشخيص، عندما لا يُعرف ما الذي يشكو منه هذا المريض. وبعد الفحص، ومعرفة كل نواحي الجسم التي يتفاعل معها المريض، يُقترح التشخيص.طبعا يستطيع هذا النظام أن يُظهر عمق الضغط، بحيث إذا ضغطت بشدة، سيضيئ باللون الأحمر، وإذا ضغطت بشكل صحيح، فسيضيئ باللون الأخضر، مشيرًا إلى أن التجسيد لهذه المنطقة من الجسم تم بشكل صحيح. هذا هو وضع الجس السطحي.وتابع أشخوتوف: "بعد إجراء الفحص الشامل والمنتظم للبطن، لا بد من إجراء التشخيص. في وضع البرنامج التعليمي، يمكنني النقر على مهام "رفع الركبتين"، "إظهار الأعضاء".بالإضافة إلى الخيارات الأساسية، يوجد قسم "الإرشادات الأولية"، حيث توجد برامج تدريبية وخيارات إكلينيكية، إذ يمكن فحص المريض بنفس الطريقة، والعثور على نقاط الألم وتمييز الأمراض. في الواقع، كل هذا هو نوع من التكافل بين العالمين المادي والافتراضي".
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
تقنية طبية جديدة في روسيا لا مثيل لها
13:05 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف ألبيرد أشخوتوف، نائب المدير العام لشركة (غي أوتار) للخدمات الطبية عن تقنية جديدة لا مثيل لها في العالم.
وقال أشخوتوف لـ"سبوتنيك": "نقدم اليوم منتجات تكنولوجية عالية الدقة، أحدها هو "XR-Clinic"، وهي عبارة عن عيادة افتراضية كاملة تمنح فرصة للطالب الذي يقدم امتحانا أو للطبيب الذي يعمل في مجال الطب الوقائي لاستقبال المريض والتعامل معه من البداية حتى النهاية، بما في ذلك معرفة سجله المرضي، ووصف نوع الفحص وتقييمه وإجراء التشخيص ووصف العلاج.
وأضاف: "يعمل النظام في وضع التدريب وفي وضع التشخيص. ففي وضع التشخيص، سيكشف النظام ما تم القيام به ومعالجته بشكل صحيح، وما لم يتم القيام به بشكل كافٍ ومكامن الخطأ، وفي النهاية سيعطي نوعًا من النتائج ويشير إلى نقاط الضعف. إنه شيء افتراضي تمامًا، ولكنه يحتوي على نسخة إلكترونية إن كان على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر مع مجموعة كبيرة من الاحتمالات. والدقة في التشخيص ووصف العلاج".
وأوضح أشخوتوف: "بالنسبة للمنتج الثاني فهو XR-body. هذا نظام جديد ليس له مثيل في العالم، والذي يوفر إدخال مهارات يدوية في فحص المريض ضمن بيئة افتراضية".
كيف يعمل هذا النظام؟ لدينا جسم مانيكان على شكل نصف جذع بشري. نحن نعلم أنه عند فحص المريض، يتم دائمًا تحسس البطن لاكتشاف أمراض التجويف البطني. يضع الطبيب أو الطالب الذي يخضع للامتحان نظارات ثلاثية الأبعاد خاصة بالواقع الافتراضي، ليرى بذلك الأعضاء الموجودة تحت أصابعه، ويتعرف على المشاكل التي يعاني منها هذا المريض جسديًا، عبر تجربة الأحاسيس التي يشعر بها الطبيب عند فحص جسد المريض ويدويًا".
وتابع أشخوتوف: "في الوقت نفسه يرى الطبيب إسقاطًا افتراضيًا ثلاثي الأبعاد للمريض أمامه. يوجد في سياق هذه العملية وضعان، الأول هو وضع التعلم، حيث يمكننا إخبار الطالب بمكان وجود الأعضاء الداخلية، والثاني هو وضع التشخيص، عندما لا يُعرف ما الذي يشكو منه هذا المريض. وبعد الفحص، ومعرفة كل نواحي الجسم التي يتفاعل معها المريض، يُقترح التشخيص.
وعن آلية عمل هذه التقنية للوصول إلى التشخيص الصحيح، قال أشخوتوف: "أولاً نقوم بالمعايرة حتى يفهم النظام مكان وجود يدي. يمكنك أن ترى أنها متزامنة تمامًا مع الصورة على الشاشة. هنا مريض أمامي، يمكنني النظر لأماكن الألم التي يشكو منها، ومعلوماته الرئيسية، بما في ذلك عمره، وطوله، ووزنه. كل هذا يؤخذ في الاعتبار. هنا أستطيع أن أرى مكامن المشكلة لديه. أي أني أقوم بتوجيه المهمة، حيث يوضح النظام ما هي المشاكل التي يعاني منها هذا المريض، وما الذي يزيد الألم لديه، ومن أين مصدر هذا الألم، وما هي طبيعته. والآن يجيب النظام: "الألم الحاد القاطع، يبدو كأنه تشنج". بعد ذلك يمكنني البدء في فحص المريض.
طبعا يستطيع هذا النظام أن يُظهر عمق الضغط، بحيث إذا ضغطت بشدة، سيضيئ باللون الأحمر، وإذا ضغطت بشكل صحيح، فسيضيئ باللون الأخضر، مشيرًا إلى أن التجسيد لهذه المنطقة من الجسم تم بشكل صحيح. هذا هو وضع الجس السطحي.
وأشار أشخوتوف إلى أنه من المهم الانتباه لوجه المريض والأصوات التي يصدرها وتعابير وجهه التي تتغير استجابة للألم كما هو الامر في حالة التهاب الزائدة الدودية على سبيل المثال.
وتابع أشخوتوف: "بعد إجراء الفحص الشامل والمنتظم للبطن، لا بد من إجراء التشخيص. في وضع البرنامج التعليمي، يمكنني النقر على مهام "رفع الركبتين"، "إظهار الأعضاء".
أي يمكن رؤية أين يقع كل شيء. عند الضغط عليها، تتحرك كما في الحياة الواقعية. إذا كان الطالب نفسه لا يفهم مكان المشكلة، يمكنه النقر على زر المساعدة ليتم تمييز العضو المصاب باللون الأصفر. يمكننا اختيار أي خيار نظام متاح، وهناك الكثير منها: حوالي 20 خيارًا لأكثر الأمراض شيوعًا.
بالإضافة إلى الخيارات الأساسية، يوجد قسم "الإرشادات الأولية"، حيث توجد برامج تدريبية وخيارات إكلينيكية، إذ يمكن فحص المريض بنفس الطريقة، والعثور على نقاط الألم وتمييز الأمراض. في الواقع، كل هذا هو نوع من التكافل بين العالمين المادي والافتراضي".