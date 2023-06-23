توافد الحجاج إلى مكة لأداء مناسك الحج

وقال الربيعة إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب ما أفادته به وكالة الأنباء السعودية "واس".اقرأ أيضا - وفد رسمي من "أنصار الله" في السعودية لأداء مناسك الحج... ما دلالات تلك الخطوة؟وفي وقت سابق، كشف مسؤولون سعوديون لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج هذا العام، إذ قال الدكتور صالح بن علي التركي، أمين مدينة مكة المكرمة، إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.اقرأ أيضا - السعودية تعلن عن تجربة حافلات تستخدم الذكاء الاصطناعي في نقل الحجاجوكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأح الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الاثنين هو غرة الشهر. ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".شاهد أيضا - مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن آخر استعدادات موسم الحج... فيديو
وفي وقت سابق، كشف مسؤولون سعوديون لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج هذا العام، إذ قال الدكتور صالح بن علي التركي، أمين مدينة مكة المكرمة، إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.
حجاج يصلون في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأح الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الاثنين هو غرة الشهر. ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".