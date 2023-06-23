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https://sputnikarabic.ae/20230623/توافد-الحجاج-إلى-مكة-لأداء-مناسك-الحج-1078415437.html
توافد الحجاج إلى مكة لأداء مناسك الحج
توافد الحجاج إلى مكة لأداء مناسك الحج
أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن "عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا". 23.06.2023, سبوتنيك عربي
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وقال الربيعة إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب ما أفادته به وكالة الأنباء السعودية "واس".اقرأ أيضا - وفد رسمي من "أنصار الله" في السعودية لأداء مناسك الحج... ما دلالات تلك الخطوة؟وفي وقت سابق، كشف مسؤولون سعوديون لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج هذا العام، إذ قال الدكتور صالح بن علي التركي، أمين مدينة مكة المكرمة، إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.اقرأ أيضا - السعودية تعلن عن تجربة حافلات تستخدم الذكاء الاصطناعي في نقل الحجاجوكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأح الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الاثنين هو غرة الشهر. ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".شاهد أيضا - مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن آخر استعدادات موسم الحج... فيديو
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фото, أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم, صور, العالم العربي
фото, أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم, صور, العالم العربي

توافد الحجاج إلى مكة لأداء مناسك الحج

10:51 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 23.06.2023)
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أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن "عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".
وقال الربيعة إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب ما أفادته به وكالة الأنباء السعودية "واس".
اقرأ أيضا - وفد رسمي من "أنصار الله" في السعودية لأداء مناسك الحج... ما دلالات تلك الخطوة؟
وفي وقت سابق، كشف مسؤولون سعوديون لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج هذا العام، إذ قال الدكتور صالح بن علي التركي، أمين مدينة مكة المكرمة، إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.
اقرأ أيضا - السعودية تعلن عن تجربة حافلات تستخدم الذكاء الاصطناعي في نقل الحجاج
© AFP 2023 / Rania Sanjar

في هذا المنظر الجوي من فندق يطل على المسجد الحرام، يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023.

في هذا المنظر الجوي من فندق يطل على المسجد الحرام، يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Rania Sanjar

في هذا المنظر الجوي من فندق يطل على المسجد الحرام، يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Sajjad Hussain

يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، 22 يونيو 2023.

يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Sajjad Hussain

يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، 22 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Sajjad Hussain حجاج سودانيون يجتمعون في المسجد الحرام، حيث يصل المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج السنوية في مدينة مكة المكرمة، في 22 يونيو 2023.
حجاج سودانيون يجتمعون في المسجد الحرام، حيث يصل المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج السنوية في مدينة مكة المكرمة، في 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Sajjad Hussain
حجاج سودانيون يجتمعون في المسجد الحرام، حيث يصل المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج السنوية في مدينة مكة المكرمة، في 22 يونيو 2023.
© AP Photo / Amr Nabil

حجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.

حجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Amr Nabil

حجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Sajjad Hussain

حاج يصلي في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في 22 يونيو 2023.

حاج يصلي في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Sajjad Hussain

حاج يصلي في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في 22 يونيو 2023.

© AP Photo / Amr Nabilيستعد الحجاج المسلمون لصلاة المغرب في المسجد الحرام، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.
يستعد الحجاج المسلمون لصلاة المغرب في المسجد الحرام، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Amr Nabil
يستعد الحجاج المسلمون لصلاة المغرب في المسجد الحرام، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.
© AFP 2023 / Sajjad Hussain حجاج سودانيون يدخلون المسجد الحرام، حيث يصل مسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج السنوية في مدينة مكة المكرمة، في 22 يونيو 2023.
حجاج سودانيون يدخلون المسجد الحرام، حيث يصل مسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج السنوية في مدينة مكة المكرمة، في 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Sajjad Hussain
حجاج سودانيون يدخلون المسجد الحرام، حيث يصل مسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج السنوية في مدينة مكة المكرمة، في 22 يونيو 2023.
© AP Photo / Amr Nabilمنظر عام للمسجد الحرام يمكن رؤيته من برج الساعة أثناء أداء فريضة الحج في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.
منظر عام للمسجد الحرام يمكن رؤيته من برج الساعة أثناء أداء فريضة الحج في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Amr Nabil
منظر عام للمسجد الحرام يمكن رؤيته من برج الساعة أثناء أداء فريضة الحج في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.
© AP Photo / Amr Nabilحجاج يصلون في المسجد الحرام في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.
حجاج يصلون في المسجد الحرام في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Amr Nabil
حجاج يصلون في المسجد الحرام في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2023.
© AFP 2023 / Sajjad Hussain

حجاج يصلون في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023.

حجاج يصلون في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Sajjad Hussain

حجاج يصلون في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، في 22 يونيو 2023.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأح الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الاثنين هو غرة الشهر. ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
شاهد أيضا - مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن آخر استعدادات موسم الحج... فيديو
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