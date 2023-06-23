https://sputnikarabic.ae/20230623/رسميا-أمريكا-تستضيف-بطولة-كأس-العالم-للأندية-في-2025-والتي-تضم-32-فريقا-لأول-مرة-1078434151.html
رسميا... أمريكا تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في 2025 والتي تضم 32 فريقا لأول مرة
رسميا... أمريكا تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في 2025 والتي تضم 32 فريقا لأول مرة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، أن أمريكا ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025، والتي تضم لأول مرة 32 فريقا. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T16:49+0000
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وقال رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، في بيان رسمي: "ستكون كأس العالم للأندية 2025 قمة نخبة كرة القدم المحترفة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل، فإن أمريكا هي المضيف المثالي لانطلاق هذه البطولة العالمية الجديدة".يشار إلى أن أمريكا ستستضيف كذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها لعام 2026، إلى جانب كلا من كندا والمكسيك.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن توسعة مسابقة كأس العالم للأندية، لتشمل 32 فريقا، وذلك اعتبارا من عام 2025.وقال رئيس الاتحاد، جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "ستقام كأس العالم للأندية الجديدة للرجال في عام 2025 وستضم 32 فريقا، البطولة المكونة من 32 فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل كأس العالم الحالية".وكان إنفانتينو خطط لتوسعة مسابقة كأس العالم للأندية في أواخر عام 2017، إذ كان من المقرر أن تقام في الصين في عام 2021 مع 24 فريقا، إلا أنه تم تأجيل البطولة بسبب مشكلات ناجمة عن انتشار جائحة "كورونا".وشدد إنفانتينو على أن البطولة ذات المظهر الجديد "ستكون أكبر مما كان مخططا له في البداية".يذكر أن المملكة العربية السعودية فازت بتنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2023، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وستقام منافسات مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يعلن-توسيع-مسابقة-كأس-العالم-للأندية-إلى-32-فريقا-ابتداء-من-2025-1071273030.html
https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-فيفا-يطالب-الحكام-بوقف-المباريات-عند-وقوع-أعمال-عنصرية-1078204840.html
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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رسميا... أمريكا تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في 2025 والتي تضم 32 فريقا لأول مرة
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، أن أمريكا ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025، والتي تضم لأول مرة 32 فريقا.
وقال رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، في بيان رسمي
: "ستكون كأس العالم للأندية 2025 قمة نخبة كرة القدم المحترفة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل، فإن أمريكا هي المضيف المثالي لانطلاق هذه البطولة العالمية الجديدة".
يشار إلى أن أمريكا ستستضيف كذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها لعام 2026، إلى جانب كلا من كندا والمكسيك.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن توسعة مسابقة كأس العالم للأندية، لتشمل 32 فريقا، وذلك اعتبارا من عام 2025.
16 ديسمبر 2022, 15:47 GMT
وقال رئيس الاتحاد، جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "ستقام كأس العالم للأندية الجديدة للرجال في عام 2025 وستضم 32 فريقا، البطولة المكونة من 32 فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل كأس العالم الحالية".
وكان إنفانتينو خطط لتوسعة مسابقة كأس العالم للأندية في أواخر عام 2017، إذ كان من المقرر أن تقام في الصين في عام 2021 مع 24 فريقا، إلا أنه تم تأجيل البطولة بسبب مشكلات ناجمة عن انتشار جائحة "كورونا".
وشدد إنفانتينو على أن البطولة ذات المظهر الجديد "ستكون أكبر مما كان مخططا له في البداية".
وستقام منافسات مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.