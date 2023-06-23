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https://sputnikarabic.ae/20230623/لقاء-ودي-بين-محمد-بن-سلمان-والرئيس-المصري-في-باريس-صورة-1078437396.html
لقاء ودي بين محمد بن سلمان والرئيس المصري في باريس... صورة
لقاء ودي بين محمد بن سلمان والرئيس المصري في باريس... صورة
أعلن مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن إجراء الأخير لقاء ودي ‏مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T19:59+0000
2023-06-23T19:59+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
مصر
العالم العربي
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ونشر بندر العساكر عبر "تويتر" صورة من اللقاء الودي بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري في باريس.ويتواجد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس، لتمثيل بلديهما في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".يشار إلى أن الزعيمين التقيا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في جدة السعودية، وكان ذلك على مائدة السحور خلال شهر رمضان.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ "واس".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي، ودعا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "إنهاء سريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20230402/ولي-العهد-السعودي-والرئيس-المصري-يستعرضان-العلاقات-الثنائية-الوثيقة-والتاريخية-بين-البلدين-1075454278.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, مصر, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, مصر, العالم العربي

لقاء ودي بين محمد بن سلمان والرئيس المصري في باريس... صورة

19:59 GMT 23.06.2023
© Photo / Mohammed Samaha / الرئيس السيسي يستقل ولي العهد محمد بن سلمان
الرئيس السيسي يستقل ولي العهد محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
الرئيس السيسي يستقل ولي العهد محمد بن سلمان
© Photo / Mohammed Samaha /
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أعلن مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن إجراء الأخير لقاء ودي ‏مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس.‏
ونشر بندر العساكر عبر "تويتر" صورة من اللقاء الودي بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري في باريس.
ويتواجد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس، لتمثيل بلديهما في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".
يشار إلى أن الزعيمين التقيا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في جدة السعودية، وكان ذلك على مائدة السحور خلال شهر رمضان.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين
2 أبريل, 23:47 GMT
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ "واس".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي، ودعا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "إنهاء سريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان".
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