https://sputnikarabic.ae/20230624/الخارجية-الإيرانية-ندعم-سيادة-القانون-في-روسيا-والأحداث-الأخيرة-شأن-داخلي-1078453729.html

الخارجية الإيرانية: ندعم سيادة القانون في روسيا والأحداث الأخيرة شأن داخلي

الخارجية الإيرانية: ندعم سيادة القانون في روسيا والأحداث الأخيرة شأن داخلي

أعلنت الخارجية الإيرانية، دعم سيادة القانون في روسيا، مؤكدة أن الأحداث الأخيرة تعتبر "شأنا داخليا". 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T13:55+0000

2023-06-24T13:55+0000

2023-06-24T13:55+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن "الأحداث الأخيرة في روسيا شأن داخلي خاص بهذا البلد، وتدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيادة القانون في روسيا".وفي سياق متصل، أصدرت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة بيانا ردت فيه على ما قاله السفير الأمريكي نيابة عن بلاده وألبانيا وفرنسا وإنجلترا وأوكرانيا حول دور طهران في الأزمة الأوكرانية.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، كررت هذه الدول ادعاءاتها، وزعمت أن إيران أرسلت طائرات دون طيار إلى روسيا في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وذكرت الممثلية الإيرانية في بيان، الجمعة، أن "مواقف وأقوال السفير الأمريكي، هي عرض سياسي يسعى إلى تشويه سمعة إيران".وأضافت أن ايران كررت مرارا وتكرارا أنها ليست متورطة في هذه الأزمة، مؤكدة أن كل جهود إيران تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن وحل الأسباب الجذرية لها من أجل تحقيق سلام دائم.ويطلق الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، مزاعم معادية لإيران منذ أشهر، حول إرسال طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع.وتؤكد إيران أنها لم تقدم أبدا أسلحة إلى أطراف الأزمة، لافتة إلى أنها دأبت على دعم السلام والإنهاء الفوري للأزمة الأوكرانية.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

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