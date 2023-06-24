https://sputnikarabic.ae/20230624/الكرملين-روسيا-ممتنة-للوكاشينكو-لتوسطه-في-حل-الخلاف-مع-فاغنر-1078463622.html
الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر
الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر
أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين كان متواجدا طوال اليوم في الكرملين ومارس عمله من هناك وأنه لا خطط لأن يلقي خطابا في وقت... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T21:43+0000
2023-06-24T21:43+0000
2023-06-24T21:43+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059760943_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_0711e3b4568f6533fa3701ea6a075f61.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على الصحفيين، اليوم السبت، حول ما إذا كان بوتين متواجدا بالفعل في الكرملين: "نعم، بالفعل".وأعرب بيسكوف، عن امتنان روسيا لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، لتوسطه في حل الأزمة مع قوات فاغنر، لافتًا إلى أن بوتين "لا يخطط لإلقاء خطاب في القريب العاجل".هذا وأعلن يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها وتغادر إلى المعسكرات الميدانية.وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على تلغرام، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/لحظة-مغادرة-بريغوجين-مدينة-روستوف-على-الدون-فيديو--عاجل-1078463281.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059760943_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7ca2e0a817602771c524a3b3b23336aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر
تابعنا عبر
أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين كان متواجدا طوال اليوم في الكرملين ومارس عمله من هناك وأنه لا خطط لأن يلقي خطابا في وقت قريب، معربا عن امتنان روسيا لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، لتوسطه في حل التمرد العسكري.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على الصحفيين، اليوم السبت، حول ما إذا كان بوتين متواجدا بالفعل في الكرملين
: "نعم، بالفعل".
وأعرب بيسكوف، عن امتنان روسيا لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، لتوسطه في حل الأزمة مع قوات فاغنر، لافتًا إلى أن بوتين "لا يخطط لإلقاء خطاب في القريب العاجل".
هذا وأعلن يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها وتغادر إلى المعسكرات الميدانية.
وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على تلغرام، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".
جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.