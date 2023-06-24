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https://sputnikarabic.ae/20230624/الكرملين-يعلن-إسقاط-القضية-الجنائية-ضد-قائد-ومقاتلي-فاغنر--عاجل-1078461761.html
الكرملين يعلن إسقاط القضية الجنائية ضد قائد ومقاتلي "فاغنر"- عاجل
الكرملين يعلن إسقاط القضية الجنائية ضد قائد ومقاتلي "فاغنر"- عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "القضية الرئيسية ضد بريغوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T19:55+0000
2023-06-24T19:59+0000
الكرملين
روسيا
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ولم يحدد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت ما سيفعله بريغوجين هناك (في بيلاروسيا).وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".وأضاف بيسكوف: "اتفق بوتين ولوكاشينكو في الصباح على وساطة مينسك للتسوية، كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا، كان هناك هدف أسمى لتجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية، باسم هذه الأهداف كانت جهود لوكاشينكو".وختم بيسكوف: "لن يكون هناك خطاب جديد لبوتين في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20230624/توقف-محاولة-التمرد-العسكري-بوساطة-بيلاروسية--عاجل-1078458659.html
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الكرملين, روسيا
الكرملين, روسيا

الكرملين يعلن إسقاط القضية الجنائية ضد قائد ومقاتلي "فاغنر"- عاجل

19:55 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 19:59 GMT 24.06.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "القضية الرئيسية ضد بريغوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا.
ولم يحدد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت ما سيفعله بريغوجين هناك (في بيلاروسيا).
وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".

لن تتم محاكمة مقاتلي "فاغنر" العسكريين الذين شاركوا في أحداث اليوم، وأولئك الذين يرغبون (بالاستمرار بالقتال) من "فاغنر" سيتمكنون من توقيع عقد مع وزارة الدفاع.

المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
إجهاض محاولة التمرد العسكري في روسيا بوساطة بيلاروسية
17:18 GMT
وأضاف بيسكوف: "اتفق بوتين ولوكاشينكو في الصباح على وساطة مينسك للتسوية، كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا، كان هناك هدف أسمى لتجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية، باسم هذه الأهداف كانت جهود لوكاشينكو".
الوضع الحالي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة، المقاتلون ينجحون في صد الهجوم المضاد، ستستمر العملية.
وختم بيسكوف: "لن يكون هناك خطاب جديد لبوتين في المستقبل القريب".
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