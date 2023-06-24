بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روستوف

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تتعامل الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
14:09 GMT 24.06.2023
أفاد مراسل "سبوتنيك" من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية أن الوضع في وسط روستوف هادئ.
14:02 GMT 24.06.2023
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأخير أبلغ بوتين باستعداد تركيا للمساهمة بحل الوضع في روسيا.
14:01 GMT 24.06.2023
بوتين يوقع على قانون يسمح بالاحتجاز لمدة 30 يومًا لمن يخالف نظام الأحكام العرفية.
14:01 GMT 24.06.2023
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: معدات مجموعة "فاغنر" تتحرك على أراضي المقاطعة، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان
14:00 GMT 24.06.2023
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستنسق عن كثب مع حلفائها وشركائها حيال تطورات الوضع في روسيا
14:00 GMT 24.06.2023
الخارجية الإيرانية: إيران تدعم سيادة القانون في روسيا وتعتبر الأحداث الأخيرة شأنا داخليا
14:00 GMT 24.06.2023
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث التطورات في روسيا بلوكسمبورغ يوم الاثنين
14:00 GMT 24.06.2023
14:00 GMT 24.06.2023
13:59 GMT 24.06.2023
رئيس وزراء فنلندا يستعرض ونظيريه الإستوني واللاتفي الوضع في روسيا
استعرض رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو مع رئيسي وزراء إستونيا ولاتفيا الوضع في روسيا، وذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا عسكريا ضد الجيش الروسي.
وذكر أوربو، على موقع تويتر، "أجريت محادثات هاتفية مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، ورئيس وزراء لاتفيا، كريسجانيس كارينز بشأن الوضع في روسيا، واتفقنا على تعزيز التعاون".
من جانبه، علق الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على الأحداث في روسيا، قائلاً إن "الوضع في روسيا غير واضح، وهناك الكثير من المعلومات التي لم يتم التحقق منها. الأمر يتعلق بالشؤون الروسية الداخلية، والتي يتم مراقبتها عن كثب من قبل فنلندا ودول أخرى".
13:59 GMT 24.06.2023
صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية أنه في الوقت الحالي ، من الواضح أن محاولة هز المجتمع الروسي وإشعال نار حرب أهلية بين الأشقاء قد باءت بالفشل.
13:58 GMT 24.06.2023
الكرملين: بوتين يطلع نظرائه من بيلاروسيا وأوزبكستان وكازاخستان هاتفيا على الوضع في روسيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيًا مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والأزبكستاني، شوكت ميرزايف، والكازخستاني، قاسم توكايف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أطلع الرئيس محادثيه على الوضع".
13:58 GMT 24.06.2023
13:58 GMT 24.06.2023
13:57 GMT 24.06.2023
13:57 GMT 24.06.2023
13:56 GMT 24.06.2023
ميدفيديف يدعو للالتفاف حول بوتين لمجابهة أعداء روسيا داخليا وخارجيا
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل هزيمة العدو الخارجي والداخلي المتعطش لتمزيق روسيا.
وقال ميدفيديف، عبر تلغرام "الآن أهم شيء لهزيمة العدو الخارجي والداخلي المتعطش لتمزيق وطننا الأم، ولإنقاذ دولتنا، هو الالتفاف حول الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد".
13:56 GMT 24.06.2023
البطريرك كيريل: أي محاولة لزرع الفتنة داخل البلاد هي أكبر جريمة ولا يمكن تبريرها
صرح بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، اليوم السبت، بأن محاولات زرع الفتنة داخل البلاد أثناء الأعمال القتالية هي أكبر جريمة ولا يمكن تبريرها.
وجاء على الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، نقلا عن البطريرك كيريل: "اليوم، عندما يقاتل إخواننا ويموتون على الجبهات، ويقومون بواجبهم بنكران الذات، عندما يوجه العدو كل الجهود لتدمير روسيا، فإن أي محاولة لزرع الفتنة داخل البلاد هي أعظم جريمة وليس لها أي مبرر على الإطلاق".
13:56 GMT 24.06.2023
بوشيلين: القوات المسلحة الروسية تصد هجمات العدو وتستمر في التقدم على طول خط التماس
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية في مواقعها على طول خط التماس على محور دونيتسك يصد هجمات العدو وتواصل التقدم.
وقال بوشيلين: "على طوال خط التماس على اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية، يصد جنود القوات المسلحة الروسية من أماكنهم هجمات العدو ويستمرون في التقدم كلما أمكن ذلك".
13:56 GMT 24.06.2023
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: ندعم الرئيس بالكامل ونؤكد الحاجة إلى توطيد دعائم المجتمع