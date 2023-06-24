بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روستوف

رئيس وزراء فنلندا يستعرض ونظيريه الإستوني واللاتفي الوضع في روسيا

استعرض رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو مع رئيسي وزراء إستونيا ولاتفيا الوضع في روسيا، وذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا عسكريا ضد الجيش الروسي.

وذكر أوربو، على موقع تويتر، "أجريت محادثات هاتفية مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، ورئيس وزراء لاتفيا، كريسجانيس كارينز بشأن الوضع في روسيا، واتفقنا على تعزيز التعاون".

من جانبه، علق الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على الأحداث في روسيا، قائلاً إن "الوضع في روسيا غير واضح، وهناك الكثير من المعلومات التي لم يتم التحقق منها. الأمر يتعلق بالشؤون الروسية الداخلية، والتي يتم مراقبتها عن كثب من قبل فنلندا ودول أخرى".