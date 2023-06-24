https://sputnikarabic.ae/20230624/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-حديث-إسرائيل-عن-ضعف-السلطة-محاولة-لخلق-ذرائع-لاستمرار-شلال-الدماء-1078462369.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث إسرائيل عن ضعف السلطة محاولة لخلق ذرائع لاستمرار شلال الدماء

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حديث إسرائيل عن ضعف السلطة محاولة لخلق ذرائع لاستمرار شلال الدماء

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما تحاول الحكومة الإسرائيلية إشاعته من أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد ضعفت ولم... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T20:35+0000

2023-06-24T20:35+0000

2023-06-24T20:35+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه التحركات تهدف لأمرين "الأول صرف الأنظار عن وضع حكومة بنيامين نتنياهو الإرهابية والفاشية من خلال ما يجري من تفاعلات وخلافات داخلها، والتظاهرات التي تطالب باستقالتها، ومحاولة التوحد في مواجهة الشعب الفلسطيني، والثاني محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض الوقائع على الأرض".وأكد أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته ومقاومته من أجل حريته واستقلاله، وأن السلطة الفلسطينية ذراع من أذرع منظمة التحرير تسعى لنقل الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.واعتبر أن حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني باتت واضحة عبر ما يقوم به الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهي تتضمن سياسات القتل والتصفية، فهناك أكثر من 175 قتيلًا منذ بداية العام وحتى اليوم، وكذلك الاستعمار الاستيطاني، عبر آلاف الوحدات الاستعمارية، واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وهجومهم على القرى والبلدات القريبة من المستوطنات الاستعمارية.وقال أبو يوسف: إن المستوطنين الإسرائيليين أقدموا على إبادة قرية ترمسعيا بالضفة الغربية، حيث أحرقوا 30 منزلا و50 سيارة، وأسقطوا عشرات الجرحى بالرصاص الحي، فيما ارتقى فلسطيني واحد هناك، وذلك بالتزامن مع ما يجري في العديد من البلدات ومنها حوارة.وأوضح أن الفلسطينيين يتعرضون لاستباحة المستوطنين تحت مرأى ومسمع من العالم أجمع، تزامنًا مع ما يحدث في انتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولة فرض وقائع على الأرض، والمضي قدمًا في ملف التقسيم الزماني والمجاني للمسجد، معتبرًا أن كل ما يجري محاولة إسرائيلية لجر المنطقة لحرب دينية.وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، قد حذر من "انهيار السلطة الفلسطينية وفقدان قدرتها في السيطرة على الضفة الغربية".ونقلت القناة العبرية السابعة، صباح أمس الجمعة، عن بار أن الجيش الإسرائيلي مطالب بالتدخل في مناطق وبلدات الضفة الغربية، نتيجة لفقدان السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، محذرا من انهيار السلطة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس جهاز "الشاباك" قد التقى بمسؤولين في الأمم المتحدة، وحذرهم خلال اللقاء من انهيار السلطة الفلسطينية، مبررا التصعيد الإسرائيلي والقيام بعمليات عسكرية تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو، شمالي الضفة الغربية.وقال رونين بار: "السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على مناطق الضفة الغربية ويجب على الجيش الإسرائيلي التحرك هناك".وأوضحت القناة أن رئيس الشاباك قد التقى بروزماري ديكالو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أسبوعين.وأشارت إلى أن رونين بار ناقش مع ديكالو ملفات عدة، أهمها الملف النووي الإيراني، والوضع في قطاع غزة، فضلا عن ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".

https://sputnikarabic.ae/20230624/إسرائيل-عنف-المستوطنين-إرهاب-قومي-يزيد-من-الهجمات-الفلسطينية-ويضر-بالدولة-1078459680.html

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