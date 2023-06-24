https://sputnikarabic.ae/20230624/إسرائيل-عنف-المستوطنين-إرهاب-قومي-يزيد-من-الهجمات-الفلسطينية-ويضر-بالدولة-1078459680.html

إسرائيل: عنف المستوطنين "إرهاب قومي" يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالدولة

إسرائيل: عنف المستوطنين "إرهاب قومي" يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالدولة

اعتبرت إسرائيل، أن عنف المستوطنين اليهود "إرهاب قومي" يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في "محاربة الإرهاب". 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T18:24+0000

2023-06-24T18:24+0000

2023-06-24T18:24+0000

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جاء ذلك في بيان مشترك، صدر مساء اليوم السبت، عن رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وقائد الشرطة كوبي شبتاي، على خلفية تجدد هجمات المستوطنين الذين أحرقوا في وقت سابق اليوم منازل وسيارات بإحدى القرى وسط الضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقال البيان: "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء في أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".وأضاف: "هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها".واعتبر أن عنف المستوطنين يزيد مما سماه "الإرهاب الفلسطيني" و"يضر بدولة إسرائيل وبالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب الفلسطيني ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضد الإرهاب الفلسطيني"، على حد تعبيره.وأضاف: "الجيش الإسرائيلي والشاباك وشرطة إسرائيل ملتزمون بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة لهم للحفاظ على الأمن والقانون في يهودا والسامرة".وتابع: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بتحويل وزيادة القوات لمنع حوادث من هذا النوع في يهودا والسامرة، وسيقوم الشاباك بتوسيع الاعتقالات، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية ضد مثيري الشغب الذين يتصرفون بطريقة عنيفة ومتطرفة داخل القرى الفلسطينية".كما دعا البيان قادة المستوطنات إلى "التنديد العلني بأعمال العنف هذه والانضمام إلى مكافحتها".وشهد اليوم السبت، اقتحام عشرات المستوطنين قرية أم صفا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أثار ردود فعل منددة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالي 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل.كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين بالضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.وأمس الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.

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