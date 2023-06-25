https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تقرر-استدعاء-السفير-الأوكراني-لجلسة-توبيخ-1078486026.html
إسرائيل تقرر استدعاء السفير الأوكراني لجلسة توبيخ
إسرائيل تقرر استدعاء السفير الأوكراني لجلسة توبيخ
قرر وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، أنه "سيتم استدعاء السفير الأوكراني إلى جلسة توبيخ في الوزارة"، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها بيان صادر عن... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T19:39+0000
2023-06-25T19:39+0000
2023-06-25T20:11+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048524123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba222dee9b653abf1e4a727297b635e2.jpg
ونقل موقع "i24" الإسرائيلي عن كوهين، قوله إن إسرائيل دعمت أوكرانيا بشكل قاطع منذ بداية الحرب، ورغم التعقيدات مع روسيا، إلا أنها وقفت إلى جانب أوكرانيا ودعمت وحدة أراضيها وسيادتها، كما كشف عن إرسال إسرائيل لمساعدات إنسانية بقيمة 80 مليون شيقل في العام الماضي، وستخصص ميزانية أكبر لذلك هذا العام. وأشار إلى أن جهاز الإنذار الذي منحته إسرائيل إلى أوكرانيا سيسهم في إنقاذ أرواح المواطنين.وكانت السفارة الأوكرانية في إسرائيل قد نشرت بيانا، اليوم الأحد، قالت فيه إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتعاون بشكل وثيق مع روسيا في ظل الأحداث الجارية.وأشار البيان إلى "سلسلة الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت منذ بداية العام مع الغياب الشبه كامل للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مؤكدا أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية كانت بمثابة محاولة لتبرير تقاعس إسرائيل عن اتخاذ إجراءات لتوفير التدابير الدفاعية لأوكرانيا، خلال العام ونصف العام الماضيين"، على حد وصف البيان.وأضاف البيان الأوكراني أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في جولتين من المفاوضات السياسية الرفيعة المستوى مع وزارة الخارجية الروسية، وتوصلت إلى اتفاق لإقامة ممثلية دبلوماسية روسية أخرى في القدس، وتم تخصيص قطعة أرض مجانية لهذه الممثلية، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الإنجاز بأنه تاريخي.وأضافت السفارة الأوكرانية أنه على الرغم من فرض الدول الديمقراطية حول العالم عقوبات على روسيا، فإن إسرائيل لم تفرض أي عقوبات، بل زادت التجارة المتبادلة مع النظام في موسكو خلال العامين الماضيين.وفي وقت سابق، وجه رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية لكونها "محايدة" بشأن الصراع في أوكرانيا، ودعا تل أبيب إلى "تقديم المزيد من المساعدة إلى كييف".وقال يرماك لإذاعة "كان": "بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حان الوقت لزيارة أوكرانيا لدعمنا وإعلان دعمهم".
https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الإسرائيلية-تنفي-نيتها-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ميركافا-1078269958.html
https://sputnikarabic.ae/20230618/إعلام-إسرائيل-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الفتاكة-1078228837.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048524123_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_59ed7ca78ccb9b4781c1fe186687bb85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
إسرائيل تقرر استدعاء السفير الأوكراني لجلسة توبيخ
19:39 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 20:11 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
قرر وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، أنه "سيتم استدعاء السفير الأوكراني إلى جلسة توبيخ في الوزارة"، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها بيان صادر عن السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل.
ونقل موقع
"i24" الإسرائيلي عن كوهين، قوله إن إسرائيل دعمت أوكرانيا بشكل قاطع منذ بداية الحرب، ورغم التعقيدات مع روسيا، إلا أنها وقفت إلى جانب أوكرانيا ودعمت وحدة أراضيها وسيادتها، كما كشف عن إرسال إسرائيل لمساعدات إنسانية بقيمة 80 مليون شيقل في العام الماضي، وستخصص ميزانية أكبر لذلك هذا العام. وأشار إلى أن جهاز الإنذار الذي منحته إسرائيل إلى أوكرانيا سيسهم في إنقاذ أرواح المواطنين.
وكانت السفارة الأوكرانية في إسرائيل قد نشرت بيانا، اليوم الأحد، قالت فيه إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتعاون بشكل وثيق مع روسيا في ظل الأحداث الجارية.
وأشار البيان إلى "سلسلة الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت منذ بداية العام مع الغياب الشبه كامل للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مؤكدا أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية كانت بمثابة محاولة لتبرير تقاعس إسرائيل عن اتخاذ إجراءات لتوفير التدابير الدفاعية لأوكرانيا، خلال العام ونصف العام الماضيين"، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان الأوكراني أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في جولتين من المفاوضات السياسية الرفيعة المستوى مع وزارة الخارجية الروسية، وتوصلت إلى اتفاق لإقامة ممثلية دبلوماسية روسية أخرى في القدس، وتم تخصيص قطعة أرض مجانية لهذه الممثلية، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الإنجاز بأنه تاريخي.
وأضافت السفارة الأوكرانية أنه على الرغم من فرض الدول الديمقراطية حول العالم عقوبات على روسيا، فإن إسرائيل لم تفرض أي عقوبات، بل زادت التجارة المتبادلة مع النظام في موسكو خلال العامين الماضيين.
وفي وقت سابق، وجه رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي
، أندريه يرماك، اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية لكونها "محايدة" بشأن الصراع في أوكرانيا، ودعا تل أبيب إلى "تقديم المزيد من المساعدة إلى كييف".
وقال يرماك لإذاعة "كان": "بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حان الوقت لزيارة أوكرانيا لدعمنا وإعلان دعمهم".