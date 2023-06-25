https://sputnikarabic.ae/20230625/السعودية-تنشئ-نيابة-الحرم-المدني-1078485656.html
السعودية تنشئ نيابة الحرم المدني
السعودية تنشئ نيابة الحرم المدني
قرر مجلس النيابة العامة السعودية إنشاء نيابة الحرم المدني لضمان راحة وأمن الحرمين الشريفين وزوارهما، وتوفير جميع الخدمات اللازمة. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T18:59+0000
2023-06-25T18:59+0000
2023-06-25T18:59+0000
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وقالت وكالة "واس"، إن نيابة الحرم المدني ستتولى التحقيق في الجرائم الجزائية التي تحدث في محيط الحرم المدني ومرافقه، كما تقوم بحماية الحرم المدني وزواره من خلال فرق تحقيق متخصصة تعمل على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفقًا للنظام بشكل عاجل.وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مجلس النيابة العامة السعودية في إنشاء نيابات تخصصية لتحقيق الإجراءات القضائية بكفاءة عالية، وتطوير الكادر القضائي النيابي في الاختصاصات النوعية التي تباشرها النيابة العامة، وتوفير الضمانات النظامية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.وفي وقت سابق، أتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوّهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار الحج
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار الحج
السعودية تنشئ نيابة الحرم المدني
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قرر مجلس النيابة العامة السعودية إنشاء نيابة الحرم المدني لضمان راحة وأمن الحرمين الشريفين وزوارهما، وتوفير جميع الخدمات اللازمة.
وقالت وكالة
"واس"، إن نيابة الحرم المدني ستتولى التحقيق في الجرائم الجزائية التي تحدث في محيط الحرم المدني ومرافقه، كما تقوم بحماية الحرم المدني وزواره من خلال فرق تحقيق متخصصة تعمل على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفقًا للنظام بشكل عاجل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مجلس النيابة العامة السعودية في إنشاء نيابات تخصصية لتحقيق الإجراءات القضائية بكفاءة عالية، وتطوير الكادر القضائي النيابي في الاختصاصات النوعية التي تباشرها النيابة العامة، وتوفير الضمانات النظامية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، أتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.
وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.
وأشارت هيئة "سدايا"
أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوّهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية.