https://sputnikarabic.ae/20230625/شرطة-الإكوادور-تفحص-طائرة-قادمة-من-هولندا-بعد-اشتباه-وجود-متفجرات-1078488150.html
شرطة الإكوادور تفحص طائرة قادمة من هولندا بعد اشتباه وجود متفجرات
شرطة الإكوادور تفحص طائرة قادمة من هولندا بعد اشتباه وجود متفجرات
قالت الشرطة الإكوادورية، إن ضباط إنفاذ القانون يفحصون طائرة وصلت إلى العاصمة الإكوادورية كيتو قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام بحثًا عن عبوات ناسفة، وتم... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T23:19+0000
2023-06-25T23:19+0000
2023-06-25T23:19+0000
الإكوادور
شرطة الإكوادور
العالم
طائرة ركاب
متفجرات
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وأكدت الشرطة أن وحدات متخصصة تفحص الطائرة، فيما أجلي الركاب عن الطائرة، وتم اصطحابهم إلى مكان آمن.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة كانت تفحص الرحلة (KL755) بحثًا عن متفجرات بعد أن جاءت مكالمة هاتفية تحذر من تهديد بوجود قنبلة.
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الإكوادور, شرطة الإكوادور, العالم, طائرة ركاب, متفجرات
الإكوادور, شرطة الإكوادور, العالم, طائرة ركاب, متفجرات
شرطة الإكوادور تفحص طائرة قادمة من هولندا بعد اشتباه وجود متفجرات
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قالت الشرطة الإكوادورية، إن ضباط إنفاذ القانون يفحصون طائرة وصلت إلى العاصمة الإكوادورية كيتو قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام بحثًا عن عبوات ناسفة، وتم إجلاء الركاب.
وأكدت الشرطة أن وحدات متخصصة تفحص الطائرة
، فيما أجلي الركاب عن الطائرة، وتم اصطحابهم إلى مكان آمن.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة كانت تفحص الرحلة (KL755) بحثًا عن متفجرات بعد أن جاءت مكالمة هاتفية تحذر من تهديد بوجود قنبلة.