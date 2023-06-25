https://sputnikarabic.ae/20230625/شرطة-الإكوادور-تفحص-طائرة-قادمة-من-هولندا-بعد-اشتباه-وجود-متفجرات-1078488150.html

شرطة الإكوادور تفحص طائرة قادمة من هولندا بعد اشتباه وجود متفجرات

شرطة الإكوادور تفحص طائرة قادمة من هولندا بعد اشتباه وجود متفجرات

قالت الشرطة الإكوادورية، إن ضباط إنفاذ القانون يفحصون طائرة وصلت إلى العاصمة الإكوادورية كيتو قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام بحثًا عن عبوات ناسفة، وتم... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T23:19+0000

2023-06-25T23:19+0000

2023-06-25T23:19+0000

الإكوادور

شرطة الإكوادور

العالم

طائرة ركاب

متفجرات

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وأكدت الشرطة أن وحدات متخصصة تفحص الطائرة، فيما أجلي الركاب عن الطائرة، وتم اصطحابهم إلى مكان آمن.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة كانت تفحص الرحلة (KL755) بحثًا عن متفجرات بعد أن جاءت مكالمة هاتفية تحذر من تهديد بوجود قنبلة.

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