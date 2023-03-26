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https://sputnikarabic.ae/20230326/روسكوسموس-الروسية-تتحدث-عن-خطة-مشتركة-مع-وكالة-الفضاء-الأوروبية-لإعادة-معدات-مهمة-إكسومارس-1075149024.html
روسكوسموس الروسية تتحدث عن خطة مشتركة مع وكالة الفضاء الأوروبية لإعادة معدات مهمة "إكسومارس"
روسكوسموس الروسية تتحدث عن خطة مشتركة مع وكالة الفضاء الأوروبية لإعادة معدات مهمة "إكسومارس"
أكدت شركة الفضاء الروسية، روسكوسموس أنها وضعت خطة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لإعادة المعدات من مهمة "إكسومارس" الفاشلة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:29+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها، اليوم الأحد، قالت روسكوسموس إنها ووكالة الفضاء الأوروبية (إي إس إيه) طورتا خطة للعودة المتبادلة للمعدات من مهمة إكسومارس- 2022 الفاشلة، مع بدء العمل التحضيري بالفعل. .وقال البيان: "وضعت شركة روسكوسموس الحكومية ووكالة الفضاء الأوروبية خطة للعودة المتبادلة للمعدات من مهمة إكسومارس- 2022".ووفقا للبيان فقد بدأ المتخصصون في منشأة تاليس ألينيا الفضائية في تورينو الإيطالية بالفعل الاستعدادات لعودة وحدة الهبوط الروسية والأدوات العلمية.وفي الوقت نفسه، تعمل روسكوسموس والأكاديمية الروسية للعلوم على إمكانية استكشاف المريخ، مع مراعاة الأساس الذي تم إنشاؤه في إطار إكسومارس، بما في ذلك إمكانية إشراك شركاء أجانب، حسبما ذكر بيان الشركة.وفي يونيو/ حزيران، أخبرت وكالة الفضاء الأوروبية سبوتنيك أن المحادثات مع روسكوسموس حول إكسومارس قد استؤنفت، لكن في وقت لاحق من ذلك الشهر قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن الطرفين يناقشان إعادة مشتركة للمعدات التي كان من الممكن استخدامها في المهمة.كان من المقرر في الأصل إطلاق مهمة إكسومارس، في عام 2018، ولكن تم تأجيلها مرتين - أولاً حتى عام 2020 ثم إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.طالع أيضا: وكالة الفضاء الروسية تعيد تشغيل التلسكوب الألماني: من أوقفوه لأسباب سياسية ليس لديهم "حق أخلاقي"
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روسكوسموس الروسية تتحدث عن خطة مشتركة مع وكالة الفضاء الأوروبية لإعادة معدات مهمة "إكسومارس"

11:29 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Роман Соколов / الانتقال إلى بنك الصوروكالة الفضاء الروسية
وكالة الفضاء الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Роман Соколов
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أكدت شركة الفضاء الروسية، روسكوسموس أنها وضعت خطة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لإعادة المعدات من مهمة "إكسومارس" الفاشلة.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها، اليوم الأحد، قالت روسكوسموس إنها ووكالة الفضاء الأوروبية (إي إس إيه) طورتا خطة للعودة المتبادلة للمعدات من مهمة إكسومارس- 2022 الفاشلة، مع بدء العمل التحضيري بالفعل. .
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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وقال البيان: "وضعت شركة روسكوسموس الحكومية ووكالة الفضاء الأوروبية خطة للعودة المتبادلة للمعدات من مهمة إكسومارس- 2022".
ووفقا للبيان فقد بدأ المتخصصون في منشأة تاليس ألينيا الفضائية في تورينو الإيطالية بالفعل الاستعدادات لعودة وحدة الهبوط الروسية والأدوات العلمية.
وفي الوقت نفسه، تعمل روسكوسموس والأكاديمية الروسية للعلوم على إمكانية استكشاف المريخ، مع مراعاة الأساس الذي تم إنشاؤه في إطار إكسومارس، بما في ذلك إمكانية إشراك شركاء أجانب، حسبما ذكر بيان الشركة.

في مارس/ آذار 2022، أكدت وكالة الفضاء الأوروبية امتثالها للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بشأن أوكرانيا، واعترفت الوكالة بأن العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي وقطاع التكنولوجيا، تجعل إطلاق مهمة ExoMars الروسية الأوروبية أمرًا مستبعدًا للغاية.

وفي يونيو/ حزيران، أخبرت وكالة الفضاء الأوروبية سبوتنيك أن المحادثات مع روسكوسموس حول إكسومارس قد استؤنفت، لكن في وقت لاحق من ذلك الشهر قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن الطرفين يناقشان إعادة مشتركة للمعدات التي كان من الممكن استخدامها في المهمة.
كان من المقرر في الأصل إطلاق مهمة إكسومارس، في عام 2018، ولكن تم تأجيلها مرتين - أولاً حتى عام 2020 ثم إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.
طالع أيضا: وكالة الفضاء الروسية تعيد تشغيل التلسكوب الألماني: من أوقفوه لأسباب سياسية ليس لديهم "حق أخلاقي"
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