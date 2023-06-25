https://sputnikarabic.ae/20230625/وزير-الخارجية-الإيراني-اقترحنا-حلا-سياسيا-لحل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1078479807.html

وزير الخارجية الإيراني: اقترحنا حلا سياسيا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية الإيراني: اقترحنا حلا سياسيا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "قدمت اقتراحا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا". 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T14:49+0000

2023-06-25T14:49+0000

2023-06-25T14:49+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إن "إيران اقترحت حلا سياسيا لحل هذه الأزمة"، مضيفا: "نعتقد أن أي تسليح لأي طرف في الأزمة الروسية الأوكرانية سيؤدي إلى تصعيد التوتر وتراجع الاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ويطلق الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مزاعم معادية لإيران منذ أشهر، حول إرسال طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع.وتؤكد إيران أنها لم تقدم أبدا أسلحة إلى أطراف الأزمة، لافتة إلى أنها دأبت على دعم السلام والإنهاء الفوري للأزمة الأوكرانية.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة، يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

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