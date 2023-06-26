https://sputnikarabic.ae/20230626/العراق-يعلن-سداد-جميع-مستحقات-الغاز-الإيراني-1078517243.html
العراق يعلن سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني
العراق يعلن سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني
أعلن العراق سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه الحكومة افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات الخاصة بتطوير الوحدات الغازية بـ 8 محطات... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T17:28+0000
2023-06-26T17:28+0000
2023-06-26T17:28+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لوزارة الكهرباء.وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إنه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيرا إلى أن الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات للوزارة بمضاعفة جهودها خلال فصل الصيف، ووضع فرق الصيانة في حالة استنفار على مدار الساعة لحل أي مشكلة يمكن أن تؤثر على كفاءة محولات الطاقة.وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إنه تم تشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء في 8 محطات كهربائية شملت بغداد وعدة محافظات.وفي وقت سابق، أعلن مجيد تشنغي، نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، أن بغداد سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز الإيراني.وكانت ديون بغداد الخاصة بالغاز الإيراني، قد تجاوزت 1.6 مليار دولار، عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها، بين سنتي 2019 و2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/السوداني-العراق-يعتمد-على-النفط-كمورد-أساسي-والاستثمار-في-الغاز-ينهي-هدر-4-مليارات-دولار-سنويا-1078176164.html
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العالم العربي, أخبار الخليج , العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار الخليج , العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط, إيران, أخبار إيران
العراق يعلن سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني
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أعلن العراق سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه الحكومة افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات الخاصة بتطوير الوحدات الغازية بـ 8 محطات كهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لوزارة الكهرباء.
وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إنه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيرا إلى أن الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء
أصدر توجيهات للوزارة بمضاعفة جهودها خلال فصل الصيف، ووضع فرق الصيانة في حالة استنفار على مدار الساعة لحل أي مشكلة يمكن أن تؤثر على كفاءة محولات الطاقة.
وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إنه تم تشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء في 8 محطات كهربائية شملت بغداد وعدة محافظات.
وفي وقت سابق، أعلن مجيد تشنغي، نائب وزير النفط الإيراني
لشؤون الغاز، أن بغداد سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز الإيراني.
وكانت ديون بغداد الخاصة بالغاز الإيراني، قد تجاوزت 1.6 مليار دولار، عن مشتريات الغاز والطاقة
الإيرانية وحدها، بين سنتي 2019 و2021.