https://sputnikarabic.ae/20230616/السوداني-العراق-يعتمد-على-النفط-كمورد-أساسي-والاستثمار-في-الغاز-ينهي-هدر-4-مليارات-دولار-سنويا-1078176164.html
السوداني: العراق يعتمد على النفط كمورد أساسي والاستثمار في الغاز ينهي الهدر
السوداني: العراق يعتمد على النفط كمورد أساسي والاستثمار في الغاز ينهي الهدر
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن الطاقة البديلة ستكون منافسة للنفط والغاز في المستقبل. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:14+0000
2023-06-16T11:14+0000
2023-06-16T11:16+0000
العالم العربي
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
العراق
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وأفادت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات السوداني جاءت في كلمة له خلال حضوره احتفالية بمناسبة الذكرى 63 لانعقاد المؤتمر التأسيسي لمنظمة "أوبك"، الذي عقد في العاصمة بغداد.وأكد السوداني أن "النفط ما يزال يمثل مصدرا أساسيا للطاقة في العالم، وله أهميته في السياسة والاقتصاد والتنمية والبيئة، وأهميته للبلدان التي تعتمد عليه، إنتاجا أو استهلاكا، وحين تأسست أوبك، كانت الثروة النفطية تدار من قبل الشركات الاحتكارية التي أفقدت البلدان سيادتها وتأثيرها في سوق النفط".وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "أعضاء أوبك يديرون خطط وإنتاج وصناعة نفطهم بكامل سيادتهم ويرسمون سياساتهم النفطية"، مشيرًا إلى أن "دخول الغاز الطبيعي والمصاحب في سوق الاستثمارات الخاصة بالطاقة، قد أضاف مسؤوليات جديدة على الدول الأعضاء وأصبح موردا حيويا لصناعات كثيرة، ما يستدعي من الدول الأعضاء أن تضع نَصب عينها التحديات المضاعفة التي تواجهها".وذكر شياع السوداني أن العراق يعتمد منذ عقود طويلة على النفط كمورد أساس للاقتصاد والمال، في وقت أهمل فيه الغاز الطبيعي، ما أفقد بلاده الكثير من فرص التنمية، مشددا على أن العراق وقَّع عقودا مهمة لاستثمار الغاز بنوعيه الطبيعي والمصاحب.واستطرد رئيس الوزراء العراقي:يذكر أن الدول الـ 5 التي شاركت في تأسيس "أوبك" هي العراق والكويت وإيران والسعودية وفنزويلا، حيث عقدت أول اجتماع للمنظمة في بغداد عام 1960.
https://sputnikarabic.ae/20230615/بعد-تأجيل-3-سنوات-أوبك-تحتفل-بالذكرى-الـ-60-لتأسيسها-1078137275.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
السوداني: العراق يعتمد على النفط كمورد أساسي والاستثمار في الغاز ينهي الهدر
11:14 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن الطاقة البديلة ستكون منافسة للنفط والغاز في المستقبل.
وأفادت قناة
السومرية نيوز، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات السوداني جاءت في كلمة له خلال حضوره احتفالية بمناسبة الذكرى 63 لانعقاد المؤتمر التأسيسي لمنظمة "أوبك"، الذي عقد في العاصمة بغداد.
وأكد السوداني أن "النفط ما يزال يمثل مصدرا أساسيا للطاقة في العالم، وله أهميته في السياسة والاقتصاد والتنمية والبيئة، وأهميته للبلدان التي تعتمد عليه، إنتاجا أو استهلاكا، وحين تأسست أوبك، كانت الثروة النفطية تدار من قبل الشركات الاحتكارية التي أفقدت البلدان سيادتها وتأثيرها في سوق النفط".
وأشار رئيس الوزراء العراقي
إلى أن "أعضاء أوبك يديرون خطط وإنتاج وصناعة نفطهم بكامل سيادتهم ويرسمون سياساتهم النفطية"، مشيرًا إلى أن "دخول الغاز الطبيعي والمصاحب في سوق الاستثمارات الخاصة بالطاقة، قد أضاف مسؤوليات جديدة على الدول الأعضاء وأصبح موردا حيويا لصناعات كثيرة، ما يستدعي من الدول الأعضاء أن تضع نَصب عينها التحديات المضاعفة التي تواجهها".
وذكر شياع السوداني أن العراق يعتمد منذ عقود طويلة على النفط كمورد أساس للاقتصاد والمال، في وقت أهمل فيه الغاز الطبيعي
، ما أفقد بلاده الكثير من فرص التنمية، مشددا على أن العراق وقَّع عقودا مهمة لاستثمار الغاز بنوعيه الطبيعي والمصاحب.
واستطرد رئيس الوزراء العراقي:
الاستثمار في الغاز سينهي الهدر في الثروة الغازية التي تكلف العراق سنويا ما يقارب 4 مليارات دولار.
يذكر أن الدول الـ 5 التي شاركت في تأسيس "أوبك" هي العراق والكويت وإيران والسعودية
وفنزويلا، حيث عقدت أول اجتماع للمنظمة في بغداد عام 1960.