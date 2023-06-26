عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230626/القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-جمهورية-دونيتسك-18-مرة-خلال-24-ساعة-1078527993.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 18 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 103 وحدات من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T22:51+0000
2023-06-26T22:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076940793_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_dde3b47d84af98b377ee4524229aec48.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أُبلغت البعثة عن 18 حالة إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 16 قذيفة من مدفعية 155 ملم. على غورلوفكا قصفان من مدفعية عيار 152 ملم".وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك، إلى أن مجموع ما أطلقته القوات الأوكرانية بلغ 103 وحدات من الذخيرة المختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق ثلاث مدن للجمهورية تعرض للقصف هي: غورلوفكا ودونيتسك وألكساندروفكا.هذا ولم ترد تقارير خلال اليوم الماضي عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لكنه تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب القوات الأوكرانية.تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230626/قوات-أوكرانية-تسلم-أسلحتها-وتستسلم-للجيش-الروسي-في-كراسني-ليمان-فيديو-1078508621.html
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076940793_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1bf05b9288cc85eb093cc6cba4e69eb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة

22:51 GMT 26.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
تابعنا عبرTelegramNabd
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 18 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 103 وحدات من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أُبلغت البعثة عن 18 حالة إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 16 قذيفة من مدفعية 155 ملم. على غورلوفكا قصفان من مدفعية عيار 152 ملم".
وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك، إلى أن مجموع ما أطلقته القوات الأوكرانية بلغ 103 وحدات من الذخيرة المختلفة.
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
13:19 GMT
وأضاف البيان، أن مناطق ثلاث مدن للجمهورية تعرض للقصف هي: غورلوفكا ودونيتسك وألكساندروفكا.
هذا ولم ترد تقارير خلال اليوم الماضي عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لكنه تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب القوات الأوكرانية.
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала