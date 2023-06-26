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https://sputnikarabic.ae/20230626/فيفا-يكشف-تفاصيل-إقامة-كأس-العالم-للأندية-2023-في-مدينة-جدة-السعودية-1078515111.html
"فيفا" يكشف تفاصيل إقامة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة السعودية‏
"فيفا" يكشف تفاصيل إقامة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة السعودية‏
أعلن الاتحادان السعودي والدولي، في بيان مشترك، "إقامة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023 في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T15:26+0000
2023-06-26T15:26+0000
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ووفقا للبيان، فقد تم "اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق، والمقررة أواخر العام الحالي"، مشيرة أن الفريق المستضيف اتحاد جدة السعودي سيلعب مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في افتتاح البطولة.وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، فوزها بتنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2023، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن "فيفا" يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.وبعد حصول السعودية على شرف استضافة مونديال الأندية، ستضمن المملكة مشاركة فريق سعودي إما بطل الدوري أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديا.وكانت المغرب هي آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/ شباط الماضي، وحتى 11 من الشهر ذاته.وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).
https://sputnikarabic.ae/20230623/رسميا-أمريكا-تستضيف-بطولة-كأس-العالم-للأندية-في-2025-والتي-تضم-32-فريقا-لأول-مرة-1078434151.html
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كأس العالم للأندية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات
كأس العالم للأندية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات

"فيفا" يكشف تفاصيل إقامة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة السعودية‏

15:26 GMT 26.06.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن الاتحادان السعودي والدولي، في بيان مشترك، "إقامة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023 في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
ووفقا للبيان، فقد تم "اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق، والمقررة أواخر العام الحالي"، مشيرة أن الفريق المستضيف اتحاد جدة السعودي سيلعب مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في افتتاح البطولة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، فوزها بتنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2023، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن "فيفا" يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.
وبعد حصول السعودية على شرف استضافة مونديال الأندية، ستضمن المملكة مشاركة فريق سعودي إما بطل الدوري أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديا.
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وكانت المغرب هي آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/ شباط الماضي، وحتى 11 من الشهر ذاته.
وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).
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