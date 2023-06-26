https://sputnikarabic.ae/20230626/--ما-العوامل-التي-جعلت-مدنا-عربية-على-رأس-قائمة-أسواق-العمل-الأكثر-تنافسية-في-العالم؟-1078505912.html

أبعاد الشراكة الاستراتجية الجديدة بين مصر والهند

أبعاد الشراكة الاستراتجية الجديدة بين مصر والهند

وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مطلع الأسبوع الجاري، الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T12:28+0000

2023-06-26T12:28+0000

2023-06-26T13:29+0000

راديو

مساحة حرة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الهند اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078505454_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_2df66bd0eb688e5c7bffbd0f9427f8a7.png

أبعاد الشراكة الاستراتجية الجديدة بين مصر والهند أبعاد الشراكة الاستراتجية الجديدة بين مصر والهند

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي ومودي ناقشا "تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ".وعقب اللقاء، وجّه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي.بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الأسيوية د. وائل عواد إن "الهند تتطع إلى الاستثمار في دول آسيا وأفريقيا، وهذه الشراكة مهمة لاعتبار أن الهند تدرك أهمية الوجود الجيوسياسي لها في مصر خاصة بالنسبة لاستثماراتها في أفريقيا، وبالتالي فهي ترغب في الاستثمار في قناة السويس بما يدفعها لأن تكون لاعبا دوليا في عملية نقل بضائعها من الهند عبر دول الخليج إلى مصر، ومن ثم إلى أفريقيا وأوروبا".وأكد عواد أنوأوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، أن "تبادل الزيارات بين المسؤولين من الهند ومصرعلى مستوى الرؤساء يشير إلى تحول العلاقات من نطاق الموضوعات الأمنية وسياسيات الدفاع إلى علاقات استراتيجية تشمل تطوير منظومة تعاون شامل يضم الجانب التجاري والاقتصادي، وهي علاقات تاريخية بمعني الكلمة يرتبط جزء منها بمحاولة إحياء فكرة عدم الانحياز في إطار التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وقد طرح مودي في هذا الإطار مقاربة سياسية قائمة على فكرة المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وتحويل نمط العلاقة إلى استراتيجية تشمل مجالات عديدة، وسيكون هذا الأمر مطروحا في الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة المصرية إلى الاستدارة شرقا وتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا التجمعات الاقتصادية في الصين والهند وشنغهاي وغيرها".وحول ما إذا كان تعزيز العلاقات المصرية مع روسيا والهند يمثل رسالة لواشنطن، قال أستاذ العلوم السياسية إنهواعتبر أستاذ الاستثار والتمويل الدكتور وائل النحاس أنوأشار إلى أن "الهند يمكن أن تكون شريكا للقاهرة في مجالات عديدة من بينها الاقتصاد الأزرق، وسيؤدي قيام الهند بفتح خط ائتماني للقاهرة إلى تخفيف الأعباء عن الاقتصاد المصري من خلال إيجاد منفذ يسهل للقاهرة استيراد سلع استراتيجية في ظل الوضع الصعب لمصر في أسواق الدين، كما سيكون هناك مجال للتبادل السلعي المباشر بنظام المقايضة بين البلدين تمهيدا لدخول القاهرة إلى تجمع بريكس، ويمكن أن يمثل البداية لأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ومخازن لنقل السلع الهندية إلى أفريقيا من خلال التفاهمات الثنائية الموجود بين مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, аудио, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم