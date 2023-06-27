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https://sputnikarabic.ae/20230627/دراسة-تكشف-عن-دواء-يعالج-الصلع-ويعيد-80-من-الشعر-بعد-الثعلبة-1078543630.html
دراسة تكشف عن دواء يعالج الصلع ويعيد 80% من الشعر بعد "الثعلبة"
دراسة تكشف عن دواء يعالج الصلع ويعيد 80% من الشعر بعد "الثعلبة"
أظهرت تجربة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية" على دواء يمكنه إيقاف تساقط الشعر الشديد، الناتج عن حالة المناعة الذاتية (داء الثعلبة)، عند بعض المرضى الذين... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:46+0000
2023-06-27T13:46+0000
مجتمع
الصحة
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وأشارت مجلة "ساينس أليرت" العلمية إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على استخدامه للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.وبيّنت المجلة أن بعض المرضى الذين يعانون من أشكال حادة من المرض يفقدون كل شعر فروة الرأس والرموش والحواجب وجميع شعر الجسم أيضًا، وهي حالة تعرف باسم الثعلبة الشاملة، تميل مثل هذه الحالات الشديدة إلى أن تكون مقاومة بشكل خاص للعلاجات المتاحة، ولكن دواء جديد يسمى "ريتليسيتينيب" يمكن أن يساعد في تغيير ذلك.وأوضحت المجلة أنه تمت الموافقة على دواء آخر عن طريق الفم لعلاج الثعلبة، يسمى "باريسيتينيب"، من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 2022، لعلاج البالغين حصريا.وتابعت: "ليتفولو (الدواء الجديد) هو خيار علاجي مهم بشكل خاص للمرضى الأصغر سنا، الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل كبير".أشارت المجلة إلى أنه سيتم تسويق الدواء الجديد تحت اسم ليتفولو Litfulo.
https://sputnikarabic.ae/20230627/دراسة-تكشف-عن-حبة-سحرية-لمعالجة-السمنة--1078537084.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن دواء يعالج الصلع ويعيد 80% من الشعر بعد "الثعلبة"

13:46 GMT 27.06.2023
© Photo / unsplash/Towfiqu barbhuiyaتساقط الشعر
تساقط الشعر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Photo / unsplash/Towfiqu barbhuiya
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أظهرت تجربة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية" على دواء يمكنه إيقاف تساقط الشعر الشديد، الناتج عن حالة المناعة الذاتية (داء الثعلبة)، عند بعض المرضى الذين يتناولوا الدواء عن طريق الفم يوميًا لعدة أشهر.
وأشارت مجلة "ساينس أليرت" العلمية إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على استخدامه للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.

وبحسب المجلة، تتميز الثعلبة بتساقط الشعر في فروة الرأس أو الوجه أو الجسم. يحدث ذلك عندما يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة بصيلات الشعر الخاصة بشخص ما، وبينما يكون معظم المرضى يتمتعون بصحة جيدة، فإن فقدان الشعر بشكل غير مكتمل أو كامل يمكن أن يكون له آثار عقلية وعاطفية خطيرة.

وبيّنت المجلة أن بعض المرضى الذين يعانون من أشكال حادة من المرض يفقدون كل شعر فروة الرأس والرموش والحواجب وجميع شعر الجسم أيضًا، وهي حالة تعرف باسم الثعلبة الشاملة، تميل مثل هذه الحالات الشديدة إلى أن تكون مقاومة بشكل خاص للعلاجات المتاحة، ولكن دواء جديد يسمى "ريتليسيتينيب" يمكن أن يساعد في تغيير ذلك.
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن "حبة سحرية" لمعالجة السمنة
11:30 GMT
وأوضحت المجلة أنه تمت الموافقة على دواء آخر عن طريق الفم لعلاج الثعلبة، يسمى "باريسيتينيب"، من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 2022، لعلاج البالغين حصريا.

قالت طبيبة الأمراض الجلدية، بريتاني كريغلو، من جامعة "ييل": "بينما قد يبدأ المرضى في ظهور أعراض داء الثعلبة في أي عمر، يبدأ معظم الناس في إظهار علامات في سن المراهقة أو العشرينات أو الثلاثينيات من العمر".

وتابعت: "ليتفولو (الدواء الجديد) هو خيار علاجي مهم بشكل خاص للمرضى الأصغر سنا، الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل كبير".
أشارت المجلة إلى أنه سيتم تسويق الدواء الجديد تحت اسم ليتفولو Litfulo.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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