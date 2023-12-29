https://sputnikarabic.ae/20231229/فيتامينات-لتقوية-الشعر-1084550372.html

فيتامينات لتقوية الشعر

فيتامينات لتقوية الشعر

تلعب عدد من الفيتامينات دورا كبيرا في صحة الشعر وحيويته، في وقت يسعى الكثيرون للمحافظة على شعرهم بمختلف الطرق، ومن الخطوات المتبعة للمحافظة على الشعر هي تناول... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T09:18+0000

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سوف نتحدث في هذا المقال عن أهم فيتامينات الشعر ومصادرها الطبيعية والمعادن المهمة للشعر وطرق الوقاية من تساقط الشعر.الشعر الصحي والجذاب هو انعكاس لصحة الجسم، لذا فهو يحتاج إلى نظام غذائي صحي ومتوازن ويشتمل على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على جودة وقوة الشعر.فيتامينات لتقوية الشعرمن المهم الحفاظ على مستويات الفيتامينات والمعادن في الجسم بهدف الحفاظ على صحة الشعر ومنع تساقطه، وبإمكان الفرد تناول معادن وفيتامينات تساعد على علاج تساقط الشعر لديه في حال كان السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو نقص التغذية.بسبب كثرة العوامل المؤثرة على نمو الشعر وصحته، فلا بد من تناول فيتامينات الشعر لما تحتويه على فوائد عديدة تسهم في، زيادة نمو الشعر وطوله، تقوية بصيلات الشعر، تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وزيادة رطوبة الشعر ومنع تساقطه وتقصفه.ومن أهم هذه الفيتامينات: فيتامين Aيعتبر هذا الفيتامين ضروريا لنمو الشعر بالإضافة لدوره في ترطيب فروة الرأس والحفاظ على صحة الشعر، ويتسبب نقص هذا الفيتامين بتساقط الشعر، كما وأن الإفراط في تناوله يسهم بذات النتيجة ويعتبر خطرًا على الصحة، ويفضل اكتسابه من المصادر الطبيعة.يوجد الفيتامين في المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والأسماك واللحوم (الكبد غني به بشكل خاص). بالإضافة للخضار والفواكه الصفراء.فيتامين Eيسهم في زيادة نمو الشعر، كما أنّه ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعمل على زيادة رطوبة الشعر، كما ويساعد على زيادة لمعان الشعر، ويمكن الحصول عليه من الطعام أو الحبوب المدعّمة.وتمثل كل من الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك والمأكوات البحرية والفواكه المجففة والقمح والخضار، مصادرًا للحصول على هذا الفيتامين.فيتامين Сعادة ما يتم النصح بتناول هذا الفيتامين لكل من يبحث عن فيتامينات مفيدة لتساقط الشعر، حيث أن له دور أساسي ومهم في الحفاظ على صحة الشعر، والذي يتمثل بما يلي:ويوجد هذا الفيتامين في الخضروات والفواكه والتوت والأعشاب الغنية بحمض الأسكوربيك، وميزة هذه المنتجات هي أنه يمكن استهلاك معظمها طازجة دون التعرض للمعالجة الحرارية التي تدمر فيتامين سي.على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الحمضيات ليست هي الرائدة في محتوى حمض الأسكوربيك، بالإضافة إلى الخضار والفواكه، فإن فطر بورسيني المجفف وكبد البقر غنيان بالفيتامين.فيتامين B3يلعب دورًا في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يعمل على تجديد الشعر، ويوجد في خبز الجاودار والحنطة السوداء والفاصوليا والمكسرات والحبوب غير المكررة والخميرة وصفار البيض، والحليب واللحوم والكبد والكلى والفطر والأناناس.فيتامين B7يتميز بأنه يسهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تقوم بحمل الأوكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، ما يحد من تساقط الشعر ويحافظ على كثافته.يوجد هذا الفيتامين في العديد من الأطعمة ذات الأصل النباتي والحيواني، على سبيل المثال، البقوليات، والفطر، والملفوف، والمكسرات، والحبوب، كما يوجد الكثير من البيوتين بشكل خاص في لحم الخنزير وكبد البقر.فيتامين B12يساعد فيتامين "ب 12" في تقديم التغذية السليمة لبصيلات الشعر، ليسهم في بناء بنية الشعر والعمل على زيادة نموه وعلاج جفافه.وتعتبر معادن الحديد والمغنيسيوم والزنك والبروتينات بشكل عام عناصر مهمة جداً لحيوية الشعر وكثافته وصحته، ولحمايته من التساقط، بالإضافة إلى دورها في تقوية الجسم والمناعة بشكل عام.ويوجد في اللحوم والمأكولات البحرية والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والكبد.فيتامين Dيسهم في تكوين بصيلات الشعر الجديدة ويقلل من التوتر الذي يسهم في زيادة تساقط الشعر.يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس وسمك السلمون وكبد سمك القد، تونة، لحم كبد البقر، صفار البيض، الجبنة وبعض أنواع الفطر، بالإضافة للحليب ومنتجات الألبان.فيتامين Fضروري ببساطة للبشرة، لأنه يشارك في بناء أغشية الخلايا، ما يعني أنه في حالة نقصه، تتباطأ عمليات التجديد ويفقد الجلد جماله الأصلي. عدم وجود الفيتامين يعني عدم تكوين خلايا جديدة، ولذلك فإن هذا الفيتامين مهم جداً للإنسان ولا يجب إهماله أبداً.ويوجد الفيتامين في الزيوت النباتية، مثل فول الصويا والزيتون والذرة وعباد الشمس والفول السوداني وغيرها، كما وتوجد كمية كبيرة في الدهون الحيوانية.معادن لتساقط الشعرهناك عدد من المعادن الضرورية لصحة الشعر والتي يمكن أن يسهم تناولها في علاج تساقط الشعر، والتي ينصح الأطباء بتناولها بالإضافة للفيتامينات، ومنها:الحديدالحديد هو العنصر الرئيسي للهيموغلوبين، والهيموغلوبين هو جزء من خلايا الدم الحمراء التي تسمح لها بنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.يمكن في الواقع عكس تساقط الشعر لدى بعض المرضى، والذي يعتقدون أنه وراثي، عن طريق علاج نقص الحديد.الزنكيحتاج الجسم إلى الزنك لإنتاج الهرمونات والخلايا والبروتينات، و يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى إضعاف بصيلات الشعر، ما يجعل الشعر ضعيفًا ويتساقط بسهولة.لذلك، عند اختيار الفيتامينات لتساقط الشعر للرجال، يجب عليك إيلاء اهتمام خاص لهذا.كما هو الحال مع التغذية، يجب أن يكون كل شيء متوازنا، فالكثير من شيء ما يمكن أن يكون سيئًا بقدر ما هو غير كافٍ.الوقاية من تساقط الشعرتسمح عملية تجديد الشعر الطبيعية بتساقط ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا. إذا حدثت الخسارة بشكل أكثر كثافة، فأنت بحاجة إلى التفكير في أسباب الوضع الحالي. هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن مصدرها جميعًا هو بعض الاضطرابات الخطيرة في الجسم.تتنوع الطرق المتبعة للوقاية من تساقط الشعر، و سنتطرق إلى أبرز النصائح التي تشير إلى كيفية الوقاية من تساقط الشعر:شرب الماء:ويتمثل ذلك بشرب ما يصل إلى 2 لتر من الماء أو أي سائل آخر يوميًا، وهو أمر مهم جدا لبصيلات الشعر، فالرطوبة قد تجعل الشعر ناعمًا، لذلك تأكدوا من أنكم تحصلون على الكثير من السوائل.ولا تعتبر المياه بأنها فقط مجرد سوائل تتواجد في جسدك وهي أيضًا هي ضرورية للحفاظ على لمعان الشعر.التغذية السليمة:البروتين هو اللبِنة الأساسية للشعر فهو مفيد لتقوية الشعر، ويحميه من التقصف والتشقق، وللحصول على الشعر الصحي والقوي ينصح بتناول أطعمة تحتوي على الفيتامينات والبروتينات في النظام الغذائي بالإضافة لتناول الحبوب ومنتجات الألبان و الخضار والفواكه.الحصول على المعادن:المعادن ضرورية للحفاظ على صحة الشعر، ومن أهم هذه المعادن عنصر الحديد الذي يساعد الشعر في الحصول على الأوكسجين، وإذا لم تأكل الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن تصاب بتساقط الشعر وبشكل مفرط.الحصول على الفيتامينات:تلعب الفيتامينات دورًا مهما في نمو الشعر والزيادة من قوته، بالإضافة للحفاظ على فروة الرأس.ومن النصائح العامة التي يفضل التقيد بها:

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