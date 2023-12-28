أفضل علاج لتساقط الشعر
© Depositphotos.com / Dmyrto_Zتساقط الشعر
© Depositphotos.com / Dmyrto_Z
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تساقط الشعر هو ظاهرة طبيعية، ووراء كل شعر إضافي يتساقط يوجد عدد من العوامل التي تؤثر في ذلك ممثلة بالإجهاد والبيئة السيئة والتغذية غير المتوازنة وبالطبع العناية غير المناسبة.
سنتعرف في هذا المقال على أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه بالإضافة لأفضل الطرق لعلاجه ومنها التقليدية والمتوارثة بالإضافة لطرق الحفاظ على الشعر سليما ومنعه من التساقط.
أسباب تساقط الشعر
تعتبر ظاهرة تساقط الشعر طبيعية جدا وكثيرا ما نلاحظ جميعنا وجود شعر على المشط عندما نقوم بتسريحه أو تساقطه خلال الاستحمام.
يعيش الشعر من 3 إلى 7 سنوات، وعندما يسقط، يظهر غيره، ولكن لبناء جذع الشعرة، فأنت بحاجة إلى مستوى مثالي من المعادن والفيتامينات والإنزيمات والهرمونات والبروتين. وإذا كان هناك شيء مفقود في الجسم على الأقل، فسوف ينمو الشعر ضعيفًا ورقيقًا وهشًا أو سيتوقف نموهم تمامًا وسيبدأون في التساقط.
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ويرجع تساقط الشعر لعدة أسباب، وهذه أهمها:
- التقلبات الهرمونية
ربما تكون الحالة الأكثر خطورة وتتمثل في تغير المستويات الهرمونية الطبيعية. يحدث هذا غالبًا عند النساء أثناء فترة البلوغ وأثناء الحمل وقبل وأثناء الحيض وأثناء انقطاع الطمث أثناء تناول وسائل منع الحمل الهرمونية والأدوية الأخرى. قد تكون هناك أسباب أخرى.
فيما يتعلق بالحمل، فإن العكس هو الصحيح في أغلب الأحيان، يصبح الشعر أكثر كثافة وجمالاً. ليس أقلها بسبب الزيادة في مستوى الهرمونات الأنثوية. ولكن في نهاية الحمل، غالبا ما يختفي هذا "التأثير"، والشعر الميت الذي لم يتساقط في وقت سابق (والذي تم الاحتفاظ به في الجلد بفضل هرمون الاستروجين) يبدأ على الفور في التساقط. هذا ليس صلعاً، فقريباً سيتم تعويض هذا الشعر بغيره.
وفي جميع الحالات الأخرى، يكون سبب زيادة تساقط الشعر هو زيادة هرمون التستوستيرون الذكري. غالبًا ما يُشار إلى ذلك من خلال عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب والعقم. يتطلب هذا الوضع التعديل، لذلك لا توجد طريقة للقيام بذلك دون طبيب الغدد الصماء من ذوي الخبرة.
يمكن أن يكون سبب الصلع أيضًا مشاكل في الغدة الدرقية. مرة أخرى، من الضروري حل المشكلة مع طبيب الغدد الصماء.
- نقص الفيتامينات والمعادن
فقط المدخول المنتظم لجميع المواد الضرورية في الجسم يمكن أن يوفر لك صحة جيدة ومظهر متناغم. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، تبدأ المشاكل. وهذا يشمل تساقط الشعر.
يلعب الحديد دورًا مهمًا بشكل خاص لنمو الشعر الطبيعي. لذلك، أولا وقبل كل شيء، من الضروري تنظيم مستواه في الجسم.
يمكن أن يكون نقص الفيتامينات نتيجة لسوء التغذية الفوضوي أو عدم كفاية التغذية، أو استهلاك الأطعمة ذات الجودة المنخفضة، أو نتيجة الصيام لفترات طويلة أو اتباع نظام غذائي صارم غير متوازن.
- التوتر
يتفاعل الجسم مع أي ضغوط أو تجربة بطريقة معينة. تساقط الشعر هو أحد نتائج التجربة: القلق، الفشل، الإرهاق، القلق، الانهيارات العصبية... وإذا كانت هي حالة واحدة متسببة في التساقط، فبعد فترة وجيزة من الترميم، يتحسن نمو الشعر بشكل طبيعي. ولكن إذا أصبح الاكتئاب والتوتر رفاقك في الحياة، فلا يمكنك الاستغناء عن العلاج المؤهل.
- الأمراض الداخلية
الإجهاد الجسدي أيضًا ليس له أفضل تأثير على حالة الشعر. الإرهاق، المرض السابق، الإشعاع، العلاج الكيميائي. في كثير من الأحيان قد يزداد تساقط الشعر نتيجة لتطور رد فعل تحسسي شديد، على سبيل المثال.
والعديد من الأمراض يمكن أن تؤثر أيضًا على حالة الشعر. من بينها مرض السكري وفقر الدم والإمساك المزمن وتضخم الغدد الكظرية وداء عظمي غضروفي عنق الرحم والالتهاب الرئوي ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات والأمراض التناسلية والأمراض الجلدية وغيرها.
- أدوية معينة
ليس فقط الأمراض يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن أيضًا العلاج. بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الهرمونية، يمكن لعدد من الأدوية الأخرى أن تؤثر على نمو الشعر. كثير منهم يزيد من حدة الثعلبة أو يثيرها.
غالبًا ما تكون هذه الأدوية "السيئة" هي مدرات البول ومضادات الفطريات ومضادات الاكتئاب والمنشطات وأقراص ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد... ومن أشهر الأدوية الأسبرين.
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- العناية غير المناسبة بالشعر
يجب أن لا ننسى الأمر الأساسي وهو العناية اليومية بالشعر. تذكر أن جميع الإجراءات الكيميائية (التجعيد والصباغة) والحرارية (التجفيف بالهواء والتصفيف بالأجهزة الحرارية ونفس التجعيد) تضعف الشعر وتتلفه بشكل كبير، ونتيجة لذلك قد يبدأ في التساقط بسرعة.
- ضعف حركة الدورة الدموية
إذا كانت حركة الدورة الدموية لا تدور بشكل جيد، فإن تغذية بصيلات الشعر تنتهك على الفور. وهذا يؤثر بشكل طبيعي على نمو الشعر وحالته. قد تكون هناك أسباب مختلفة لضعف تدفق الدم إلى الأوعية الدموية. لكن الأكثر شيوعًا هو شرب القهوة والكحول بكميات كبيرة.
- الوراثة
قد يكون الاستعداد الوراثي أيضًا هو السبب الجذري للمشكلة. في أغلب الأحيان، يتم ملاحظة مثل هذه الحاصة (تسمى الأندروجينية) بعد الأربعين وتتجلى في ترقق ملحوظ في منطقة التاج.
علاج الثعلبة
الثعلبة كلمة من أصل يوناني وتعني تساقط الشعر. عادة، يفقد الشخص ما يصل إلى 100 بصيلة شعر يوميا. يؤثر تساقط الشعر المفرط على مظهر الشخص
ويتم علاج الثعلبة من قبل اختصاصي علاج الشعر، وإذا لزم الأمر، يتم وصف العلاج من قبل طبيب أمراض النساء واختصاصي أمراض الذكورة واختصاصي الغدد الصماء وغيرهم من المتخصصين. الصلع هو عيب تجميلي، لذلك يتم علاجه لأغراض جمالية.
العلاج الفعال لتساقط الشعر هو المينوكسيديل، والذي يتم تطبيقه بانتظام على فروة الرأس. لكن بعد التوقف عن استخدامه قد يعود الصلع.
قد يوصف للرجال دواء الثعلبة فيناسترايد. كما يجب تناوله لفترة طويلة، ويسبب الدواء آثارًا جانبية، بما في ذلك إضعاف الفاعلية. بعد التوقف عن الاستخدام، تستأنف الثعلبة الأندروجينية نشاطها.
يتم علاج الثعلبة البقعية بالمراهم والكريمات التي تحتوي على الجلايكورتيكويدات، مثل البيتاميثازون والهيدروكورتيزون. لها تأثير مثبط للمناعة وتمنع عمل الخلايا المناعية على بصيلات الشعر الخاصة بها.
لتحقيق تأثير تجميلي، يتم استخدام الطرق الجراحية، على سبيل المثال، زراعة الشعر.
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الفيتامينات والمكملات الغذائية
يحتاج الشعر لعدد من الفيتامينات والمكملات الغذائية لمنع تساقطه وأهمها:
فيتامين أ: يساعد الغدد الجلدية في صنع مادة زيتية تسمى الزهم، حيث يرطب الزهم فروة الرأس ويساعد في الحفاظ على صحة الشعر.
فيتامين ب: يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث إنّ هذه العمليات مهمة لنمو الشعر.
فيتامين ج: هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجسم إلى فيتامين ج لإنشاء بروتين يعرف باسم الكولاجين وهو جزء مهم من بنية الشعر.
فيتامين د: يساعد على خلق بصيلات جديدة وهي المسام الصغيرة في فروة الرأس، حيث يمكن أن ينمو الشعر الجديد.
فيتامين ه: هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الإجهاد التأكسدي.
الحديد: يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى الخلايا.
الزنك: يساعد على الحفاظ على الغدد الزيتية حول بصيلات الشعر لتعمل بشكل صحيح.
أفضل العلاجات لتساقط الشعر
عادة ما يتم الاعتماد على طريقة العلاج على سبب التساقط، الأمر الذي سيحدد بالتالي اختصاص الطبيب المناسب للعلاج، ففي الحالات التي تكون فيها الأدوية سبب التساقط يكون العلاج من خلال تناول المكملات الغذائية الممثلة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وفي حالة الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض فقد يوصي الطبيب ببعض الهرمونات كعلاج مثل سيبروتيرون أسيتات.
بالنسبة للصلع الوراثي لدى الرجال فيمكن علاجه بأحدى الطرق:
حقن البلازما
بالليزر
زرع الشعر
مينوكسيديل
ديتاستيرايد
فيناسترايد
طرق شعبية لعلاج تساقط الشعر
أملج شائع أو السنانير: يساعد حمض الأسكوربيك والمكونات الأخرى الموجودة في مكوناته على الحفاظ على صحة الشعر وجماله. يعتبر زيته مفيدا لأنه يحفز النمو ويغذي ويضيف لمعانًا.
الزنجبيل: يساعد العصير الطازج للزنجبيل على إيقاف تساقط الشعر كما ويدخل في تركيبات الأقنعة المغذية.
البصل: يوقف البصل نظرا لما يتويه من مواد مغذية في تركيبته من تساقط الشعر كما ويزيد من كثافته.
الحناء: هي مادة عشبية طبيعية يتم الحصول عليها من أوراق نبات لوسونيا. لقد تم استخدامه لعدة قرون في الطب الهندي القديم والتجميل لتقوية الشعر. تتمتع الحناء بخصائص يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على بصيلات الشعر، وتقوي الشعر وتمنع تساقطه.
البيض: يحتوي صفار البيض على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك البيوتين وحمض الفولي، معظم المكونات المفيدة الموجودة في البيض ضرورية لشعر صحي.
الصبار: يحتوي عصير الصبار على الكثير من المكونات المفيدة التي تساعد على استعادة الخيوط التالفة وإبطاء تساقط الشعر والقضاء على القشرة والعناية بالأطراف الجافة، ويحتوي على آلانتوين الذي ينظم عمل الغدد الدهنية ويرطب الشعر، ومضادات الأكسدة التي تحفز تكوين الكولاجين في جذع الشعرة ما يجعلها أكثر مرونة ونعومة، وفيتامين ج، الذي يسرع عمليات التمثيل الغذائي في أنسجة الشعر وفيتامين ب، الذي يقضي على الزهم وفيتامين ي، الذي ينعم ويغذي ويرطب الشعر، وأحماض عضوية التي تنظم دهنية فروة الرأس.
الحلبة: بفضل المحتوى العالي من العناصر الغذائية، يقوي المنتج تجعيد الشعر، وينعم الهيكل، ويضيف الحجم والامتلاء من الجذور، ويحفز نمو الشعر الزغبي.
خل التفاح: يساعد الخل على تحسين الدورة الدموية وتسريع نمو الشعر، ويمنح الشعر نعومة ويساعد على تنظيف فروة الرأس ويخفف من الحكة والقشرة.
الزيوت النباتية: تؤثر على الغدد الدهنية وتوازن عملها وتقوم بتليين الشعر كما وتحفز على تجديد واستقلاب الأنشطة في منطقة نمو الشعر وتمنع تساقطه .
مغلي الأعشاب والأقنعة: تستخدم الأقنعة المصنوعة من الزيوت والفواكه والخضروات والفيتامينات بشكل فعال ضد تساقط الشعر، ويساعد زيت الزيتون على ترميم الشعر كما يساعد اللوز على تسريع نموه أما الخردل فيقوي البصيلات.
حقن البلازما
تساعد هذه الطريقة على إدخال المكونات الضرورية للشعر مباشرة إلى بصيلاته لتوقف سقوط الشعر سريعا.
حقن الكولاجين
يحتوي على هيدروفيكس الذي يحتفظ بالرطوبة في بنية الشعر، ليصبح الشعر ناعم الملمس كما وأنه يقوي ن بصيلات الشعر ويحميه من التلف ويحسن تغذية البصيلات.
العلاج بالليزر
يوقف تساقط الشعر باستخدام شعاع ضوء نابض منخفض التردد له تأثير مجدد لفروة الرأس، ويزيد تدفق الدم. وإصلاح جذور الشعر.
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زراعة الشعر:
هو إجراء جراحي مجهري للحصول على الطعوم (المجموعات المسامية) من المنطقة المانحة وزرعها في المنطقة المستقبلة (منطقة أو مناطق الصلع) دون شقوق أو غرز. من الصعب بصريًا ملاحظة أن الشخص قد خضع لعملية زراعة شعر ذات مرة. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك استعادة شعر فروة الرأس.
الوقاية من تساقط الشعر
سيساعد اتباع هذه التوصيات البسيطة على منع تساقط الشعر المبكر:
حماية الشعر من تأثيرات درجات الحرارة الشديدة، صيفا وشتاء.
عدم استخدام ما يسمى بالوصفات المنزلية لتقوية الشعر أو استعادته أو تغذيته إلا بإذن من أحد المتخصصين.
غسل الشعر بعد السباحة في البحر أو حمام السباحة.
مراقبة توازن النظام الغذائي.
الحصول على قسط كاف من النوم.
تجنب التوتر.
التمشيط المناسب بفرشاة مصنوعة من مواد طبيعية.
تجفيف الشعر دون استخدام مجفف الشعر الساخن.