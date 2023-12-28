https://sputnikarabic.ae/20231228/أفضل-علاج-لتساقط-الشعر-1084530399.html

أفضل علاج لتساقط الشعر

أفضل علاج لتساقط الشعر

تساقط الشعر هو ظاهرة طبيعية، ووراء كل شعر إضافي يتساقط يوجد عدد من العوامل التي تؤثر في ذلك ممثلة بالإجهاد والبيئة السيئة والتغذية غير المتوازنة وبالطبع... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T14:04+0000

2023-12-28T14:04+0000

2023-12-28T14:04+0000

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سنتعرف في هذا المقال على أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه بالإضافة لأفضل الطرق لعلاجه ومنها التقليدية والمتوارثة بالإضافة لطرق الحفاظ على الشعر سليما ومنعه من التساقط.أسباب تساقط الشعرتعتبر ظاهرة تساقط الشعر طبيعية جدا وكثيرا ما نلاحظ جميعنا وجود شعر على المشط عندما نقوم بتسريحه أو تساقطه خلال الاستحمام.يعيش الشعر من 3 إلى 7 سنوات، وعندما يسقط، يظهر غيره، ولكن لبناء جذع الشعرة، فأنت بحاجة إلى مستوى مثالي من المعادن والفيتامينات والإنزيمات والهرمونات والبروتين. وإذا كان هناك شيء مفقود في الجسم على الأقل، فسوف ينمو الشعر ضعيفًا ورقيقًا وهشًا أو سيتوقف نموهم تمامًا وسيبدأون في التساقط.ويرجع تساقط الشعر لعدة أسباب، وهذه أهمها:- التقلبات الهرمونيةربما تكون الحالة الأكثر خطورة وتتمثل في تغير المستويات الهرمونية الطبيعية. يحدث هذا غالبًا عند النساء أثناء فترة البلوغ وأثناء الحمل وقبل وأثناء الحيض وأثناء انقطاع الطمث أثناء تناول وسائل منع الحمل الهرمونية والأدوية الأخرى. قد تكون هناك أسباب أخرى.فيما يتعلق بالحمل، فإن العكس هو الصحيح في أغلب الأحيان، يصبح الشعر أكثر كثافة وجمالاً. ليس أقلها بسبب الزيادة في مستوى الهرمونات الأنثوية. ولكن في نهاية الحمل، غالبا ما يختفي هذا "التأثير"، والشعر الميت الذي لم يتساقط في وقت سابق (والذي تم الاحتفاظ به في الجلد بفضل هرمون الاستروجين) يبدأ على الفور في التساقط. هذا ليس صلعاً، فقريباً سيتم تعويض هذا الشعر بغيره.وفي جميع الحالات الأخرى، يكون سبب زيادة تساقط الشعر هو زيادة هرمون التستوستيرون الذكري. غالبًا ما يُشار إلى ذلك من خلال عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب والعقم. يتطلب هذا الوضع التعديل، لذلك لا توجد طريقة للقيام بذلك دون طبيب الغدد الصماء من ذوي الخبرة.يمكن أن يكون سبب الصلع أيضًا مشاكل في الغدة الدرقية. مرة أخرى، من الضروري حل المشكلة مع طبيب الغدد الصماء.- نقص الفيتامينات والمعادنفقط المدخول المنتظم لجميع المواد الضرورية في الجسم يمكن أن يوفر لك صحة جيدة ومظهر متناغم. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، تبدأ المشاكل. وهذا يشمل تساقط الشعر.يلعب الحديد دورًا مهمًا بشكل خاص لنمو الشعر الطبيعي. لذلك، أولا وقبل كل شيء، من الضروري تنظيم مستواه في الجسم.يمكن أن يكون نقص الفيتامينات نتيجة لسوء التغذية الفوضوي أو عدم كفاية التغذية، أو استهلاك الأطعمة ذات الجودة المنخفضة، أو نتيجة الصيام لفترات طويلة أو اتباع نظام غذائي صارم غير متوازن.- التوتريتفاعل الجسم مع أي ضغوط أو تجربة بطريقة معينة. تساقط الشعر هو أحد نتائج التجربة: القلق، الفشل، الإرهاق، القلق، الانهيارات العصبية... وإذا كانت هي حالة واحدة متسببة في التساقط، فبعد فترة وجيزة من الترميم، يتحسن نمو الشعر بشكل طبيعي. ولكن إذا أصبح الاكتئاب والتوتر رفاقك في الحياة، فلا يمكنك الاستغناء عن العلاج المؤهل.- الأمراض الداخليةالإجهاد الجسدي أيضًا ليس له أفضل تأثير على حالة الشعر. الإرهاق، المرض السابق، الإشعاع، العلاج الكيميائي. في كثير من الأحيان قد يزداد تساقط الشعر نتيجة لتطور رد فعل تحسسي شديد، على سبيل المثال.والعديد من الأمراض يمكن أن تؤثر أيضًا على حالة الشعر. من بينها مرض السكري وفقر الدم والإمساك المزمن وتضخم الغدد الكظرية وداء عظمي غضروفي عنق الرحم والالتهاب الرئوي ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات والأمراض التناسلية والأمراض الجلدية وغيرها.- أدوية معينةليس فقط الأمراض يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن أيضًا العلاج. بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الهرمونية، يمكن لعدد من الأدوية الأخرى أن تؤثر على نمو الشعر. كثير منهم يزيد من حدة الثعلبة أو يثيرها.غالبًا ما تكون هذه الأدوية "السيئة" هي مدرات البول ومضادات الفطريات ومضادات الاكتئاب والمنشطات وأقراص ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد... ومن أشهر الأدوية الأسبرين.- العناية غير المناسبة بالشعريجب أن لا ننسى الأمر الأساسي وهو العناية اليومية بالشعر. تذكر أن جميع الإجراءات الكيميائية (التجعيد والصباغة) والحرارية (التجفيف بالهواء والتصفيف بالأجهزة الحرارية ونفس التجعيد) تضعف الشعر وتتلفه بشكل كبير، ونتيجة لذلك قد يبدأ في التساقط بسرعة.- ضعف حركة الدورة الدمويةإذا كانت حركة الدورة الدموية لا تدور بشكل جيد، فإن تغذية بصيلات الشعر تنتهك على الفور. وهذا يؤثر بشكل طبيعي على نمو الشعر وحالته. قد تكون هناك أسباب مختلفة لضعف تدفق الدم إلى الأوعية الدموية. لكن الأكثر شيوعًا هو شرب القهوة والكحول بكميات كبيرة.- الوراثةقد يكون الاستعداد الوراثي أيضًا هو السبب الجذري للمشكلة. في أغلب الأحيان، يتم ملاحظة مثل هذه الحاصة (تسمى الأندروجينية) بعد الأربعين وتتجلى في ترقق ملحوظ في منطقة التاج.علاج الثعلبةالثعلبة كلمة من أصل يوناني وتعني تساقط الشعر. عادة، يفقد الشخص ما يصل إلى 100 بصيلة شعر يوميا. يؤثر تساقط الشعر المفرط على مظهر الشخصويتم علاج الثعلبة من قبل اختصاصي علاج الشعر، وإذا لزم الأمر، يتم وصف العلاج من قبل طبيب أمراض النساء واختصاصي أمراض الذكورة واختصاصي الغدد الصماء وغيرهم من المتخصصين. الصلع هو عيب تجميلي، لذلك يتم علاجه لأغراض جمالية.العلاج الفعال لتساقط الشعر هو المينوكسيديل، والذي يتم تطبيقه بانتظام على فروة الرأس. لكن بعد التوقف عن استخدامه قد يعود الصلع.قد يوصف للرجال دواء الثعلبة فيناسترايد. كما يجب تناوله لفترة طويلة، ويسبب الدواء آثارًا جانبية، بما في ذلك إضعاف الفاعلية. بعد التوقف عن الاستخدام، تستأنف الثعلبة الأندروجينية نشاطها.يتم علاج الثعلبة البقعية بالمراهم والكريمات التي تحتوي على الجلايكورتيكويدات، مثل البيتاميثازون والهيدروكورتيزون. لها تأثير مثبط للمناعة وتمنع عمل الخلايا المناعية على بصيلات الشعر الخاصة بها.لتحقيق تأثير تجميلي، يتم استخدام الطرق الجراحية، على سبيل المثال، زراعة الشعر.الفيتامينات والمكملات الغذائيةيحتاج الشعر لعدد من الفيتامينات والمكملات الغذائية لمنع تساقطه وأهمها:أفضل العلاجات لتساقط الشعرعادة ما يتم الاعتماد على طريقة العلاج على سبب التساقط، الأمر الذي سيحدد بالتالي اختصاص الطبيب المناسب للعلاج، ففي الحالات التي تكون فيها الأدوية سبب التساقط يكون العلاج من خلال تناول المكملات الغذائية الممثلة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وفي حالة الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض فقد يوصي الطبيب ببعض الهرمونات كعلاج مثل سيبروتيرون أسيتات.بالنسبة للصلع الوراثي لدى الرجال فيمكن علاجه بأحدى الطرق:طرق شعبية لعلاج تساقط الشعرحقن البلازما تساعد هذه الطريقة على إدخال المكونات الضرورية للشعر مباشرة إلى بصيلاته لتوقف سقوط الشعر سريعا.حقن الكولاجينيحتوي على هيدروفيكس الذي يحتفظ بالرطوبة في بنية الشعر، ليصبح الشعر ناعم الملمس كما وأنه يقوي ن بصيلات الشعر ويحميه من التلف ويحسن تغذية البصيلات.العلاج بالليزريوقف تساقط الشعر باستخدام شعاع ضوء نابض منخفض التردد له تأثير مجدد لفروة الرأس، ويزيد تدفق الدم. وإصلاح جذور الشعر.زراعة الشعر: هو إجراء جراحي مجهري للحصول على الطعوم (المجموعات المسامية) من المنطقة المانحة وزرعها في المنطقة المستقبلة (منطقة أو مناطق الصلع) دون شقوق أو غرز. من الصعب بصريًا ملاحظة أن الشخص قد خضع لعملية زراعة شعر ذات مرة. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك استعادة شعر فروة الرأس.الوقاية من تساقط الشعرسيساعد اتباع هذه التوصيات البسيطة على منع تساقط الشعر المبكر:

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