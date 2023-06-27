https://sputnikarabic.ae/20230627/دراسة-جديدة-تزيد-طول-ساحل-دولة-عربية-أكثر-من-500-كيلومتر-1078548523.html

دراسة جديدة تزيد طول ساحل دولة عربية أكثر من 500 كيلومتر

دراسة جديدة تزيد طول ساحل دولة عربية أكثر من 500 كيلومتر

كشفت دراسة جديدة قامت بها دولة عربية، بهدف إعادة تقدير طول ساحلها، عن زيادة الشريط الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط بأكثر من 500 كم. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T15:29+0000

2023-06-27T15:29+0000

2023-06-27T15:29+0000

الجزائر

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مجتمع

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وأكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فازية دحلب، أن الدراسة التي أجرتها وزارتها لتحيين طول الساحل الجزائري، قد انتقل من 1622 كم إلى 2148 كم.وقالت الوزيرة، خلال ندوة صحفية على هامش إحياء اليوم العالمي للمحيط: "الدراسة معمقة ودقيقة للغاية حول طول الساحل الجزائري. أطلقتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وكشفت أن طول الساحل الوطني يقدر بـ 2148 كم وليس 1622 كم".وتابعت: "أهمية هذا الشريط الساحلي تدفعنا أكثر إلى حمايته، وعملت الوزارة لمدة 5 سنوات للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ لتطوير المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية".تميز الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، الذي يتم احياؤه في 8 يونيو/ حزيران من كل سنة، بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، وقع أولهما بالأحرف الأولى بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة لحماية الأنظمة البيئية البحرية، بحسب موقع "الجزائر الآن".وتم توقيع الاتفاقية الثانية بالأحرف الأولى بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، لتقديم الدعم التقني لمهنيي الصيد البحري في إنشاء وإدارة التعاونيات.

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