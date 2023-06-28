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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مستشار-في-البنتاغون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-1078557188.html
مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
صرح المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الوضع في الصراع مع روسيا يزداد سوءًا بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث إن... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T07:32+0000
2023-06-28T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور: "القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار. إنها محبطة تمامًا، وهناك عدد كبير من حالات الفرار الأوكراني للجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام. يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا".وأضاف في قناته على "يوتيوب": "نظام زيلينسكي يعاني من مشاكل كبيرة".وفقًا له، في الوقت الحالي، فإن وضع الزعيم الأوكراني محزن للغاية: "يتم تدمير جيشه خلال هجوم فاشل. وتزداد المشاكل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية سوءًا، وتواجه كييف بالفعل صعوبات في تجنيد مجندين جدد لتعويض الخسائر".وقال: "هذا هو آخر نفس لزيلينسكي، وحاشيته وأنصاره".وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
https://sputnikarabic.ae/20230628/خبير-عسكري-يقر-بانخفاض-النشاط-الهجومي-للقوات-الأوكرانية-على-لوغانسك-1078555615.html
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روسيا, العالم

مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار

07:32 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الوضع في الصراع مع روسيا يزداد سوءًا بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث إن جيشه على وشك الانهيار التام.
وقال ماكغريغور: "القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار. إنها محبطة تمامًا، وهناك عدد كبير من حالات الفرار الأوكراني للجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام. يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا".
وأضاف في قناته على "يوتيوب": "نظام زيلينسكي يعاني من مشاكل كبيرة".
وفقًا له، في الوقت الحالي، فإن وضع الزعيم الأوكراني محزن للغاية: "يتم تدمير جيشه خلال هجوم فاشل. وتزداد المشاكل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية سوءًا، وتواجه كييف بالفعل صعوبات في تجنيد مجندين جدد لتعويض الخسائر".
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يقر بانخفاض النشاط الهجومي للقوات الأوكرانية على لوغانسك
05:15 GMT
وقال: "هذا هو آخر نفس لزيلينسكي، وحاشيته وأنصاره".
وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.
أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
أقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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