عربي
https://sputnikarabic.ae/20230629/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-السويدية-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-شديدة-اللهجة-1078607004.html
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، القائم بأعمال السفارة السويدية للاحتجاج على قرار حكومة السويد بالسماح بإهانة القرآن الكريم. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T22:20+0000
2023-06-29T22:20+0000
الخارجية الإيرانية
إيران
أخبار إيران
السويد
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg
طهران – سبوتنيك. وأوضح بيان وزارة الخارجية الإيرانية قائلًا: "تم تسليم مذكرة احتجاج قوية إلى القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران بعدما سمحت حكومة السويد بحرق القرآن الكريم وإهانة أهم المقدسات الإسلامية".وأضافت الوزارة: "تصمت الحكومة السويدية وتصرفها السلبي يُعَد سببًا لجرأة المنتهكين لإحدى المبادئ الأساسية والواضحة لحقوق الإنسان، وهي احترام القيم الدينية والسماوية".وأوضحت أيضًا: "فيما يؤدي الحجاج إلى بيت الله الحرام في هذه الأيام لأداء مناسك الحج والشعائر الدينية الإسلامية، فإن إهانة مقدساتهم ليست إلا وسيلة لنشر الكراهية والدعوة إلى العنف من خلال سوء استخدام مبدأ حرية التعبير".وأكملت وزارة الخارجية الإيرانية:بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران رفض حكومته لأي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا، وأعلن أنه سيعرض اعتراض إيران على عاصمته في أقرب وقت ممكن.يجدر بالذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي يبلغ من العمر 37 عامًا استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.وقد أدانت جامعة الدول العربية، من خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط، بشدة سماح السلطات السويدية بذلك، معتبرة ذلك "فعلًا شنيعًا" واتهمت حكومة السويد بالمسؤولية عن نتائج وتداعيات هذا الحدث المشين.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء عن احترام روسيا الشديد للقرآن ومشاعر المسلمين الدينية، واعتبر عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة.وفي وقت سابق في نفس اليوم، اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين إصدار قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بالاحتجاجات التي تستهدف حرق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230629/العراق-يطالب-السويد-بتسليمه-الشخص-الذي-أساء-إلى-القرآن--1078605099.html
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
إيران
أخبار إيران
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101994/25/1019942589_586:0:4085:2624_1920x0_80_0_0_9f1da7544490ceb09a6f42716d7b2a0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الإيرانية, إيران, أخبار إيران, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية, إيران, أخبار إيران, السويد, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

22:20 GMT 29.06.2023
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، القائم بأعمال السفارة السويدية للاحتجاج على قرار حكومة السويد بالسماح بإهانة القرآن الكريم.
طهران – سبوتنيك. وأوضح بيان وزارة الخارجية الإيرانية قائلًا: "تم تسليم مذكرة احتجاج قوية إلى القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران بعدما سمحت حكومة السويد بحرق القرآن الكريم وإهانة أهم المقدسات الإسلامية".
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العراق يطالب السويد بتسليمه الشخص الذي أساء إلى القرآن
19:21 GMT
وأضافت الوزارة: "تصمت الحكومة السويدية وتصرفها السلبي يُعَد سببًا لجرأة المنتهكين لإحدى المبادئ الأساسية والواضحة لحقوق الإنسان، وهي احترام القيم الدينية والسماوية".
وأوضحت أيضًا: "فيما يؤدي الحجاج إلى بيت الله الحرام في هذه الأيام لأداء مناسك الحج والشعائر الدينية الإسلامية، فإن إهانة مقدساتهم ليست إلا وسيلة لنشر الكراهية والدعوة إلى العنف من خلال سوء استخدام مبدأ حرية التعبير".
وأكملت وزارة الخارجية الإيرانية:
"لو أوقفت السويد هذه الإهانات، لما شهدنا تجاوز حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة"، وأضافت: "فجمهورية إيران الإسلامية، تتسق وتتفق مع العالم الإسلامي، لا تتسامح مع أي اعتداء على الكتاب المقدس للمسلمين في العالم، ولا تتحمل سماح الحكومات الغربية لمثل هذه الأعمال، ولذلك نتوقع من الحكومة السويدية أن تتصرف بشكل مسؤول وفعال ورادع، وتؤدي دورها الواضح في منع الإساءة للقيم الروحية والدينية للمسلمين".
بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران رفض حكومته لأي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا، وأعلن أنه سيعرض اعتراض إيران على عاصمته في أقرب وقت ممكن.
يجدر بالذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي يبلغ من العمر 37 عامًا استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
مجتمع
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
أمس, 20:12 GMT
وقد أدانت جامعة الدول العربية، من خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط، بشدة سماح السلطات السويدية بذلك، معتبرة ذلك "فعلًا شنيعًا" واتهمت حكومة السويد بالمسؤولية عن نتائج وتداعيات هذا الحدث المشين.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء عن احترام روسيا الشديد للقرآن ومشاعر المسلمين الدينية، واعتبر عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة.
وفي وقت سابق في نفس اليوم، اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين إصدار قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بالاحتجاجات التي تستهدف حرق المصاحف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала