https://sputnikarabic.ae/20230629/العراق-يطالب-السويد-بتسليمه-الشخص-الذي-أساء-إلى-القرآن--1078605099.html
العراق يطالب السويد بتسليمه الشخص الذي أساء إلى القرآن
العراق يطالب السويد بتسليمه الشخص الذي أساء إلى القرآن
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى العراق وأبلغتها احتجاجها على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T19:21+0000
2023-06-29T19:21+0000
2023-06-29T19:21+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية لدى العراق، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء".وأشار الصحاف إلى أن الحكومة العراقية طالبت السويد بتسليمها الشخص الذي حرق القرآن الكريم، نظرا لأنه يحمل الجنسية العراقية، لكي تتم محاكمته وفق القوانين العراقية.يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.وأثارت واقعة حرق المصحف على يد سويدي من أصول عراقية (37 عاما) تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي.وأدانت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات" سماح السلطات السويدية بهذا الأمر، منددة بـ"تساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع"، و"محملة حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء".
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العالم العربي, العراق, السويد, العالم
العالم العربي, العراق, السويد, العالم
العراق يطالب السويد بتسليمه الشخص الذي أساء إلى القرآن
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استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى العراق وأبلغتها احتجاجها على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية لدى العراق، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء".
وتابع: "نطالب الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينية".
وأشار الصحاف إلى أن الحكومة العراقية طالبت السويد بتسليمها الشخص الذي حرق القرآن الكريم، نظرا لأنه يحمل الجنسية العراقية، لكي تتم محاكمته وفق القوانين العراقية.
وقال الصحاف: "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم، هو عراقي الجنسية، لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي".
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن
أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
وأثارت واقعة حرق المصحف على يد سويدي من أصول عراقية (37 عاما) تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي.
وأدانت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات" سماح السلطات السويدية بهذا الأمر، منددة بـ"تساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع"، و"محملة حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء".