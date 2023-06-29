https://sputnikarabic.ae/20230629/العشرات-يحاولون-اقتحام-في-فرنسا-لتحرير-السجناء-في-ظل-الاحتجاجات-العنيفة-المستمرة-1078582985.html
العشرات يحاولون اقتحام سجن في فرنسا لتحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفة المستمرة
العشرات يحاولون اقتحام سجن في فرنسا لتحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفة المستمرة
حاول العشرات من الرجال اقتحام سجن في بلدة فرينس الفرنسية، مساء يوم الأربعاء، بهدف تحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفة المستمرة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T02:57+0000
2023-06-29T02:57+0000
2023-06-29T02:57+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الشرطة الفرنسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103940/37/1039403749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9ae1003d616b134b3302ec2cd0dd16b.jpg
ووفقًا لتقرير صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، نقلا عن مصادر، قام الرجال المجهولين بإطلاق الألعاب النارية على السجن قبل محاولة الاقتحام، ولكنهم تم ردهم من قبل قوات الأمن.وتم إرسال وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية إلى الموقع، وفقًا للتقرير.يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتجاجات ضد إطلاق النار القاتل على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء توقيف مروري.وفي وقت سابق، أفادت قناة BFMTV الفرنسية بأن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في مدن ومناطق فرنسية أخرى أيضًا، بما في ذلك تولوز وليل وهوت دو فرانس وفيري-شاتيون، حيث يستخدم المحتجون الحجارة لمهاجمة رجال الشرطة، في حين ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
https://sputnikarabic.ae/20230629/استمرار-أعمال-الشغب-في-مدينة-نانتير-بفرنسا-على-خلفية-قتل-الشرطة-لمراهق-1078582659.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103940/37/1039403749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86e89081179223a3fad979eed891354a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الشرطة الفرنسية
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الشرطة الفرنسية
العشرات يحاولون اقتحام سجن في فرنسا لتحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفة المستمرة
تابعنا عبر
حاول العشرات من الرجال اقتحام سجن في بلدة فرينس الفرنسية، مساء يوم الأربعاء، بهدف تحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفة المستمرة.
ووفقًا لتقرير صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، نقلا عن مصادر، قام الرجال المجهولين بإطلاق الألعاب النارية على السجن قبل محاولة الاقتحام، ولكنهم تم ردهم من قبل قوات الأمن.
وتم إرسال وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية إلى الموقع، وفقًا للتقرير.
يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتجاجات ضد إطلاق النار القاتل على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء توقيف مروري.
وفي وقت سابق، أفادت قناة BFMTV الفرنسية بأن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في مدن ومناطق فرنسية أخرى
أيضًا، بما في ذلك تولوز وليل وهوت دو فرانس وفيري-شاتيون، حيث يستخدم المحتجون الحجارة لمهاجمة رجال الشرطة، في حين ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.