https://sputnikarabic.ae/20230629/المغرب-يستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-للتشاور-بسبب-سماح-السلطات-بتنديس-وحرق-القرآن-الكريم--1078582509.html
المغرب يستدعي القائم بالأعمال السويدي للتشاور بسبب سماح السلطات بتنديس وحرق القرآن الكريم
المغرب يستدعي القائم بالأعمال السويدي للتشاور بسبب سماح السلطات بتنديس وحرق القرآن الكريم
استدعى المغرب، أمس الأربعاء، القائم بأعمال السفارة السويدية في الرباط،، بناءً على توجيهات الملك محمد السادس، وذلك ردًا على ترخص الحكومة السويدية لتنظيم مظاهرة... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T00:17+0000
2023-06-29T00:17+0000
2023-06-29T00:17+0000
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كما تم أيضًا استدعاء سفير المغرب في السويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء.وأكد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الاستدعاء جاء للتعبير عن "إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا الاعتداء ورفضها المطلق لهذا الفعل غير المقبول".وأضاف البيان أنوختم البيان بالتأكيد على أن "مهما كانت الخلافات السياسية أو الاختلافات بين الدول، فإن المملكة المغربية ترى أن ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة غير مقبول. ولا يمكن الاستهانة بمبادئ التسامح والقيم الكونية من خلال تجاهل معتقدات أكثر من مليار مسلم".قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, القرآن, القرآن الكريم, العالم, أخبار العالم الآن, السويد
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, القرآن, القرآن الكريم, العالم, أخبار العالم الآن, السويد
المغرب يستدعي القائم بالأعمال السويدي للتشاور بسبب سماح السلطات بتنديس وحرق القرآن الكريم
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استدعى المغرب، أمس الأربعاء، القائم بأعمال السفارة السويدية في الرباط،، بناءً على توجيهات الملك محمد السادس، وذلك ردًا على ترخص الحكومة السويدية لتنظيم مظاهرة قام خلالها بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم.
كما تم أيضًا استدعاء سفير المغرب في السويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، بحسب وكالة
أنباء المغرب العربي للأنباء.
وأكد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الاستدعاء جاء للتعبير عن "إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا الاعتداء ورفضها المطلق لهذا الفعل غير المقبول".
"هذا العمل العدائي غير المسؤول يجرح مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك".
وختم البيان بالتأكيد على أن "مهما كانت الخلافات السياسية أو الاختلافات بين الدول، فإن المملكة المغربية ترى أن ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة غير مقبول. ولا يمكن الاستهانة بمبادئ التسامح والقيم الكونية من خلال تجاهل معتقدات أكثر من مليار مسلم".
قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم
، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.