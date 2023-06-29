عربي
https://sputnikarabic.ae/20230629/المغرب-يستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-للتشاور-بسبب-سماح-السلطات-بتنديس-وحرق-القرآن-الكريم--1078582509.html
المغرب يستدعي القائم بالأعمال السويدي للتشاور بسبب سماح السلطات بتنديس وحرق القرآن الكريم
المغرب يستدعي القائم بالأعمال السويدي للتشاور بسبب سماح السلطات بتنديس وحرق القرآن الكريم
استدعى المغرب، أمس الأربعاء، القائم بأعمال السفارة السويدية في الرباط،، بناءً على توجيهات الملك محمد السادس، وذلك ردًا على ترخص الحكومة السويدية لتنظيم مظاهرة... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T00:17+0000
2023-06-29T00:17+0000
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
القرآن
القرآن الكريم
العالم
أخبار العالم الآن
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067789608_0:95:1064:694_1920x0_80_0_0_a856431a2a56f76440da66c09eb24225.jpg
كما تم أيضًا استدعاء سفير المغرب في السويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء.وأكد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الاستدعاء جاء للتعبير عن "إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا الاعتداء ورفضها المطلق لهذا الفعل غير المقبول".وأضاف البيان أنوختم البيان بالتأكيد على أن "مهما كانت الخلافات السياسية أو الاختلافات بين الدول، فإن المملكة المغربية ترى أن ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة غير مقبول. ولا يمكن الاستهانة بمبادئ التسامح والقيم الكونية من خلال تجاهل معتقدات أكثر من مليار مسلم".قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
أخبار المغرب اليوم
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067789608_0:0:1064:799_1920x0_80_0_0_d468ca214faaca7f0969295a310dea1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, القرآن, القرآن الكريم, العالم, أخبار العالم الآن, السويد
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, القرآن, القرآن الكريم, العالم, أخبار العالم الآن, السويد

المغرب يستدعي القائم بالأعمال السويدي للتشاور بسبب سماح السلطات بتنديس وحرق القرآن الكريم

00:17 GMT 29.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegramNabd
استدعى المغرب، أمس الأربعاء، القائم بأعمال السفارة السويدية في الرباط،، بناءً على توجيهات الملك محمد السادس، وذلك ردًا على ترخص الحكومة السويدية لتنظيم مظاهرة قام خلالها بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم.
كما تم أيضًا استدعاء سفير المغرب في السويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
مجتمع
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
أمس, 20:12 GMT
وأكد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الاستدعاء جاء للتعبير عن "إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا الاعتداء ورفضها المطلق لهذا الفعل غير المقبول".
وأضاف البيان أن
"هذا العمل العدائي غير المسؤول يجرح مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك".
وختم البيان بالتأكيد على أن "مهما كانت الخلافات السياسية أو الاختلافات بين الدول، فإن المملكة المغربية ترى أن ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة غير مقبول. ولا يمكن الاستهانة بمبادئ التسامح والقيم الكونية من خلال تجاهل معتقدات أكثر من مليار مسلم".
قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала