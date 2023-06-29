https://sputnikarabic.ae/20230629/الموساد-نفذنا-عملية-بالأراضي-الإيرانية-واعتقلنا-شخصا-بتهمة-التخطيط-لاغتيال-إسرائيلي-بقبرص-1078607226.html
الموساد: نفذنا عملية بالأراضي الإيرانية واعتقلنا شخصا بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي بقبرص
الموساد: نفذنا عملية بالأراضي الإيرانية واعتقلنا شخصا بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي بقبرص
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتوقيف فرد إيراني داخل الأراضي الإيرانية واستجوابه بتهمة التخطيط لاغتيال رجل أعمال... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T22:37+0000
2023-06-29T22:37+0000
2023-06-29T22:37+0000
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القدس - سبوتنيك. ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.ونقلت الهيئة عن مصدر في الموساد قوله إن المعتقل تم تجنيده من قِبَلِ شعبة الاستخبارات الخارجية الإيرانية 800، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن مجنده لعملية الاغتيال يدعى حسن شوشوتي زاده، وهو مسؤول عن العمليات الخاصة.ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات هامة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة، حيث قام أيضًا بمراقبة منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.كما كشف الموساد أنه :وأكد المصدر في الموساد الإسرائيلي أنه سيواصل مواجهة أي جهة تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان، حتى ولو كان ذلك داخل الأراضي الإيرانية.وأضاف جهاز الموساد أنه يستخدم وسائل متنوعة وشاملة لحماية اليهود والإسرائيليين، وسيستمر في العمل على القضاء على الإرهاب الإيراني في جميع أنحاء العالم.
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إيران, أخبار إيران, الموساد, أخبار الموساد, الموساد الإسرائيلي, العالم
إيران, أخبار إيران, الموساد, أخبار الموساد, الموساد الإسرائيلي, العالم
الموساد: نفذنا عملية بالأراضي الإيرانية واعتقلنا شخصا بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي بقبرص
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتوقيف فرد إيراني داخل الأراضي الإيرانية واستجوابه بتهمة التخطيط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص.
القدس - سبوتنيك
. ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.
ونقلت الهيئة عن مصدر في الموساد قوله إن المعتقل تم تجنيده من قِبَلِ شعبة الاستخبارات الخارجية الإيرانية 800، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن مجنده لعملية الاغتيال يدعى حسن شوشوتي زاده، وهو مسؤول عن العمليات الخاصة.
ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات هامة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة
، حيث قام أيضًا بمراقبة منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.
"بالتعاون مع المخابرات القبرصية وأجهزة استخبارات أخرى، تمكنوا من إحباط عملية الاغتيال قبل وقوعها، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية".
وأكد المصدر في الموساد الإسرائيلي
أنه سيواصل مواجهة أي جهة تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان، حتى ولو كان ذلك داخل الأراضي الإيرانية.
18 ديسمبر 2022, 20:55 GMT
وأضاف جهاز الموساد أنه يستخدم وسائل متنوعة وشاملة لحماية اليهود والإسرائيليين، وسيستمر في العمل على القضاء على الإرهاب الإيراني في جميع أنحاء العالم.