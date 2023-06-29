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دمشق تدين حرق القرآن الكريم بموافقة الحكومة السويدية
دمشق تدين حرق القرآن الكريم بموافقة الحكومة السويدية
أدانت دمشق بأشد العبارات، ما وصفته بـ "العمل المشين"، الذي تضمن التطاول على القرآن الكريم صبيحة عيد الأضحى، الذي يمثل أقدس الأيام عند المسلمين. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:03+0000
2023-06-29T09:27+0000
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وقالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، إن دمشق تدين هذا "العمل المشين"، الذي قام به أحد المتطرفين، بإذن وموافقة الحكومة السويدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضح مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، هذه الجريمة تكشف حقيقة الانحدار الأخلاقي، الذي وصلت إليه الحكومات الغربية، وتكشف نفاقها ومزاعم القيم التي تتحدث عنها.ولفت إلى أن جريمة حرق المصحف تتناقض مع مشاعر الاحترام بين الأديان، وتمس مشاعر جميع المسلمين حول العالم.وتابعت: "يجب على حكومات الغرب أن تعلم أن الحرية التي يتحدث عنها البعض يجب أن تتوقف عند حدود حرية الآخرين، ويجب أن تحترم مشاعرهم.ونوهت إلى أنه لا يمكن تبرير جريمة الاعتداء على القرآن الكريم بأي حال من الأحوال.يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويد, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويد, أخبار الشرق الأوسط

دمشق تدين حرق القرآن الكريم بموافقة الحكومة السويدية

09:03 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 29.06.2023)
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يتبع
أدانت دمشق بأشد العبارات، ما وصفته بـ "العمل المشين"، الذي تضمن التطاول على القرآن الكريم صبيحة عيد الأضحى، الذي يمثل أقدس الأيام عند المسلمين.
وقالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، إن دمشق تدين هذا "العمل المشين"، الذي قام به أحد المتطرفين، بإذن وموافقة الحكومة السويدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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وأوضح مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، هذه الجريمة تكشف حقيقة الانحدار الأخلاقي، الذي وصلت إليه الحكومات الغربية، وتكشف نفاقها ومزاعم القيم التي تتحدث عنها.
وأضاف: "ما يتم فعله في الدول الغربية لم تفعله أعتى الجماعات المتطرفة وأكثرها بعدا عن القيم الروحية والإنسانية".
ولفت إلى أن جريمة حرق المصحف تتناقض مع مشاعر الاحترام بين الأديان، وتمس مشاعر جميع المسلمين حول العالم.
وقالت الخارجية السورية إلى أن حكومات الغرب تعاني مما وصفته بـ "قدة التفوق الحضاري"، مشيرة إلى أنه يجب عليها أن تتوقف عن نشر مشاعر الكراهية بين الشعوب.
وتابعت: "يجب على حكومات الغرب أن تعلم أن الحرية التي يتحدث عنها البعض يجب أن تتوقف عند حدود حرية الآخرين، ويجب أن تحترم مشاعرهم.
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ونوهت إلى أنه لا يمكن تبرير جريمة الاعتداء على القرآن الكريم بأي حال من الأحوال.
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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