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منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد
منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T11:35+0000
2023-06-29T11:35+0000
2023-06-29T11:35+0000
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وأصدرت المنظمة بيانا حذرت فيه من خطورة هذه الأعمال، التي تتعارض مع الجهود العالمية لنشر التسامح والاعتدال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.وقال البيان إنه يجب على الدول المعنية اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل تلك الأعمال البغيضة، التي قام بها بعض المتطرفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواثيق الأممية التي تشجع على احترام حقوق الإنسان.وتابعت: "يجب أن يتم احترام الحريات الأساسية دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس".يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230629/دمشق-تدين-حرق-القرآن-الكريم-بموافقة-الحكومة-السويدية-1078589998.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة التعاون الإسلامي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة التعاون الإسلامي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد
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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وأصدرت المنظمة بيانا حذرت فيه من خطورة هذه الأعمال، التي تتعارض مع الجهود العالمية لنشر التسامح والاعتدال، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.
وقال البيان إنه يجب على الدول المعنية اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل تلك الأعمال البغيضة
، التي قام بها بعض المتطرفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواثيق الأممية التي تشجع على احترام حقوق الإنسان.
وتابعت: "يجب أن يتم احترام الحريات الأساسية
دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس".
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف
.