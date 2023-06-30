عربي
https://sputnikarabic.ae/20230630/أردوغان-يلعب-مباراة-كرة-سلة-في-ثالث-أيام-عيد-الأضحى-فيديو-1078635842.html
أردوغان يلعب مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى... فيديو
أردوغان يلعب مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى... فيديو
تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يشارك في مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T18:28+0000
2023-06-30T18:28+0000
رجب طيب أردوغان
عيد الأضحى
أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078635685_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6729c56b5df4b00245a0954d51f5f7a2.jpg
وذكرت وسائل الإعلام أن أول من نشر الفيديو على "تويتر"، هو وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق، مصطفى فارانك، والذي علق على الفيديو: "إنه أمر حقيقي أنني أحيانا أتخطى اللعب وألتقط الفيديوهات".وشارك الرئيس التركي في مباراة كرة السلة، عدد من النواب الأتراك، وزملاء آخرون، والتي أقيمت داخل المجمع الرئاسي في مدينة أنقرة التركية.يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية التركية، أعلنت مطلع الشهر الجاري رسميا، فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة.وقالت اللجنة التركية إن أردوغان حصل على 52.18%، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرة إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078635685_56:0:1000:708_1920x0_80_0_0_7dfeeeff5f5189107864f9b936e14927.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, عيد الأضحى , أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم
رجب طيب أردوغان, عيد الأضحى , أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم

أردوغان يلعب مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى... فيديو

18:28 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegramNabd
تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يشارك في مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى.
وذكرت وسائل الإعلام أن أول من نشر الفيديو على "تويتر"، هو وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق، مصطفى فارانك، والذي علق على الفيديو: "إنه أمر حقيقي أنني أحيانا أتخطى اللعب وألتقط الفيديوهات".
وشارك الرئيس التركي في مباراة كرة السلة، عدد من النواب الأتراك، وزملاء آخرون، والتي أقيمت داخل المجمع الرئاسي في مدينة أنقرة التركية.
يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية التركية، أعلنت مطلع الشهر الجاري رسميا، فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة.
وقالت اللجنة التركية إن أردوغان حصل على 52.18%، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرة إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала