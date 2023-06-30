https://sputnikarabic.ae/20230630/أردوغان-يلعب-مباراة-كرة-سلة-في-ثالث-أيام-عيد-الأضحى-فيديو-1078635842.html
أردوغان يلعب مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى... فيديو
أردوغان يلعب مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى... فيديو
تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يشارك في مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T18:28+0000
2023-06-30T18:28+0000
2023-06-30T18:28+0000
رجب طيب أردوغان
عيد الأضحى
أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو
العالم
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وذكرت وسائل الإعلام أن أول من نشر الفيديو على "تويتر"، هو وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق، مصطفى فارانك، والذي علق على الفيديو: "إنه أمر حقيقي أنني أحيانا أتخطى اللعب وألتقط الفيديوهات".وشارك الرئيس التركي في مباراة كرة السلة، عدد من النواب الأتراك، وزملاء آخرون، والتي أقيمت داخل المجمع الرئاسي في مدينة أنقرة التركية.يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية التركية، أعلنت مطلع الشهر الجاري رسميا، فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة.وقالت اللجنة التركية إن أردوغان حصل على 52.18%، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرة إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, عيد الأضحى , أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم
رجب طيب أردوغان, عيد الأضحى , أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم
أردوغان يلعب مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى... فيديو
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تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يشارك في مباراة كرة سلة في ثالث أيام عيد الأضحى.
وذكرت وسائل الإعلام أن أول من نشر الفيديو على "تويتر"، هو وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق، مصطفى فارانك، والذي علق على الفيديو: "إنه أمر حقيقي أنني أحيانا أتخطى اللعب وألتقط الفيديوهات".
وشارك الرئيس التركي في مباراة كرة السلة
، عدد من النواب الأتراك، وزملاء آخرون، والتي أقيمت داخل المجمع الرئاسي في مدينة أنقرة التركية.
يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية التركية، أعلنت مطلع الشهر الجاري رسميا، فوز الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة.
وقالت اللجنة التركية إن أردوغان حصل على 52.18%، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرة إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".