https://sputnikarabic.ae/20230630/عودة-العمل-في-مطار-جنيف-رغم-تمديد-الإضراب-1078632877.html

عودة العمل في مطار جنيف رغم تمديد الإضراب

عودة العمل في مطار جنيف رغم تمديد الإضراب

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار جنيف الدولي، اليوم الجمعة، بعد تعطلها لعدة ساعات بسبب إضراب تاريخي للموظفين، على الرغم من أن بعض الموظفين لا يزالون مستمرين في... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T15:17+0000

2023-06-30T15:17+0000

2023-06-30T15:17+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إضراب

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/10/1049268875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85724bdb662540242177285711861d0e.jpg

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" أن بعض الموظفين قرروا تمديد الإضراب احتجاجًا على سياسة جديدة للأجور، فيما قال المدير العام للمطار، أندريه شنايدر، للصحفيين إن الاضطراب لم يكن "أسوأ من يوم تساقط الثلوج"، في إشارة إلى تأثير الإضراب على إقلاع وهبوط الطائرات لمدة تقرب من أربع ساعات.وأدى الإضراب إلى إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية صباح الجمعة، وعلى الرغم من استئناف بعض الموظفين لعملهم بعد تجاوز الإضراب، فإن حركة الملاحة الجوية ما زالت أقل من المعدل المعتاد، مع نحو 10-14 رحلة في الساعة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بإلغاء إدارة مطار جنيف الدولي لعشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب ينفذه الموظفون، احتجاجا على سياسة الأجور.وذكر الموقع الرسمي لمطار جنيف الدولي، صباح اليوم الجمعة، أن نحو 64 رحلة جوية قد ألغيت اليوم، في مطار جنيف الدولي، بعد قرار اتخذته إدارة المطار بوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، على خلفية إضراب ينفذه الموظفون.وأكد الموقع الإلكتروني المحلي "ذا لوكال سويزار لاند"، أن موظفي مطار جنيف الدولي قرروا تنفيذ الإضراب فور إعلان مجلس إدارة المطار السويسري الموافقة على سياسة أجور جديدة لقيت معارضة كبيرة في صفوف الشركة العامة.

https://sputnikarabic.ae/20230312/4-مطارات-ألمانية-تلغي-رحلاتها-غدا-الإثنين-بسبب-الإضراب-1074625684.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إضراب, الأخبار