https://sputnikarabic.ae/20230626/وزارة-الحج-السعودية-توضح-لـسبوتنيك-أبرز-مستجدات-برامج-الحج-والأعداد-المتوقعة-هذا-العام-1078502656.html

وزارة الحج السعودية توضح لـ"سبوتنيك" أبرز مستجدات برامج الحج والأعداد المتوقعة هذا العام

وزارة الحج السعودية توضح لـ"سبوتنيك" أبرز مستجدات برامج الحج والأعداد المتوقعة هذا العام

قالت وزارة الحج السعودية إن أعداد الحجاج المتوقعة خلال العام الهجري الحالي 1444 الموافق للعام الميلادي 2023، قد تصل إلى 2 مليون حاج. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T11:00+0000

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وأضافت الوزارة في ردها على "سبوتنيك"، أن نتائج المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة تمثلت في زيادة أعداد طلبات المتقدمين الراغبين بأداء مناسك الحج، وكذلك وجود خيارات متعددة من شركات تقديم الخدمة للحجاج.ولفتت الوزارة إلى أن "إنشاء قطار الحرمين لتحسين تجربة ضيوف الرحمن للسفر والتنقل بتكلفة تقدر بـ 60 مليار ريال سعودي، اختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى قرابة ساعتين، بدلاً من أربع ساعات، وكذلك تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بأكثر من 64 مليار ريال سعودي لاستقبال ملايين المعتمرين والحجاج".إلى نص المقابلة..بداية، ما المستجدات التي أضيفت هذا العام لبرامج الحج أو الآليات والتي بدأت في التنفيذ فعليا؟يشهد حج هذا العام عددا من البرامج والآليات الجديدة، خاصة بعد انقشاع جائحة كورونا، وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومنها:نتوقع أن تصل أعداد الحجاج لهذا العام 1444 -2023، إلى نحو 2 مليون حاج، 80% منهم من خارج المملكة، و20% من داخلها.كما رفعت القيود عن شرط المحرم للمرأة، وكذلك شرط العمر فيما يخص حجاج الخارج، أما حجاج الداخل فإن العمر الأدنى جرى تحديده بـ 12 عاماً فما فوق.كما تم إطلاق منصة نسك حج، والتي تمكن حجاج 67 دولة من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، من التقديم على الحج عبر المنصة الحكومية الموحدة "نسك حج" hajj.nusuk.sa، لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء نسك الحج للعام الحالي 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.وماذا عن البرامج الأخرى التي أطلقت هذا العام؟شملت إطلاق البرنامج التدريبي لقائدي تفويج حجاج الخارج بهدف، تأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج.وكذلك إطلاق برنامج الإبداع وريادة الأعمال، ويهدف إلى اختبار وتطوير المنتجات الإبداعية والابتكارية لسفراء الإبداع من خلال موسم الحج الجاري.بشأن توسعات مكة وقطار الحرمين هل سهلت بقدر كبير من استيعاب أعداد أكبر وسهولة أكثر لعملية الحج وما حجم هذا التأثير؟تعمل حكومة المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على تنفيذ الأعمال التطويرية المستمرة في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.جاء ذلك ضمن أكبر أعمال تنموية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، ومنها توسعة الحرم المكي بتكلفة تجاوزت 200 مليار ريال سعودي، كأكبر بناء في التاريخ.وكذلك إنشاء قطار الحرمين لتحسين تجربة ضيوف الرحمن للسفر والتنقل بتكلفة تقدر بـ 60 مليار ريال سعودي، والذي اختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى قرابة ساعتين، بدلاً من أربع ساعات، وكذلك تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بأكثر من 64 مليار ريال سعودي لاستقبال ملايين المعتمرين والحجاج، تطوير المساجد التاريخية والأماكن الأثرية الإسلامية لتعزيز المكانة الدينية والثقافية لما تمثله هذه الأماكن من عمق تاريخي واجتماعي.كل تلك المشاريع جاءت لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، القادمين من داخل وخارج المملكة، ولإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المسلمين من أداء مناسك الحج، فق الطاقة الاستيعابية المكانية والإطار الزمني.قدمت حكومة المملكة حزمة من المبادرات النوعية والتشريعات لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين من أنحاء العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة، فضلاً عن تخفيض التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر.. ما تأثير هذا المبادرات وأبرز نتائجها؟عملت حكومة المملكة العربية السعودية، على تنفيذ مجموعة من حزم المبادرات النوعية التي ساهمت في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين من بقاع العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة، وإضفاء تجربة إيمانية لهم، وكذلك تخفيض التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر، ومنها:فتح المنافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج، ما ساهم في تخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة لهم وفق أعلى مستوى للجودة.تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% وللحجاج بنسبة 73% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم.بالفعل، بدأنا نرى نتائج تلك المبادرات من خلال زيادة أعداد طلبات المتقدمين الراغبين بأداء مناسك الحج، وكذلك وجود خيارات متعددة من شركات تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، تتنافس على تقديم أرقى الخدمات لهم.بشأن مبادرة "طريق مكة" استفاد من هذه المبادرة سبع دول حتى الآن ... هل يتم العمل لتشمل باقي الدول؟" طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية، وتهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر.وتشارك فيها وزارة الحج والعمرة من خلال عدد من الأدوار والمهام، أبرزها الإشراف على سير الحجاج من بداية خروجهم من الصالة المخصصة لطريق مكة وتوجههم إلى الحافلات، بالإضافة إلى قياس مدة بقاء الحجاج في المنفذ، ومدى تحقيق المستهدف الزمني للرحلة، وغيرها من المهام الأخرى.وما أبرز نتائجها بالنسبة للدولة التي استفادت منها؟فيما يخص أبرز نتائجها، فتتمثل في تقليص مدة انتظار الحجاج في المطار أثناء القدوم إلى مدة 15 دقيقة ققط، بحيث يتم إنهاء إجراءاتهم في مطارات القدوم من بلدانهم، عبر مسارات إلكترونية تقنية ذات جودة عالية، موحدة ومخصصة تعمل على اختصار الوقت والجهد، يعمل عليها الشباب والشابات السعوديون عبر مطارات السبع دول، ونهدف بإذن الله إلى التوسع في هذه المبادرة لتضم دولاً أخرى في السنوات القادمة.أجرى المقابلة/ محمد حميدة

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