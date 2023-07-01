https://sputnikarabic.ae/20230701/طهران-تعلن-أن-المحكمة-الإيرانية-ستبدأ-البت-في-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1078644441.html

طهران تعلن أن المحكمة الإيرانية ستبدأ البت في ملف اغتيال قاسم سليماني

طهران تعلن أن المحكمة الإيرانية ستبدأ البت في ملف اغتيال قاسم سليماني

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن "المحكمة ستبدأ عملية البت في قضية اغتيال قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني". 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T09:14+0000

2023-07-01T09:14+0000

2023-07-01T09:14+0000

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وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، في تصريحات مع وكالة "إسنا" الإيرانية، إن "لائحة الاتهام في هذه القضية صدرت قبل فترة وستبدأ عملية البت فيها قريبا، حيث قد تم الآن تعيين القضاة المكلفين بهذا الملف وسيباشرون عملهم قريبًا".وأضاف غريب أبادي أن "جلسات المحكمة سيكون لها شكل ومضمون، ويجب اتباع الإجراءات ودراسة لائحة الاتهام"، متابعا: "ربما ستقدم المحكمة بعض الإشكالات عليها وتحتاج إلى التصحيح، ولكن المهم هو أن المحكمة قد تشكلت وستبدأ جلسات المحاكمة قريبًا".وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية.وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، خلال الملتقى الدولي الثاني للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا لحقوق الإنسان، إن "ملف اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وشدد على أن "هناك وثيقة عن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في كل شهر"، متهمًا "الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن جريمتي تفجير وقعتا في صيف عام 1981، أدتا الى اغتيال مسؤولين إيرانيين من قبل زمرة المنافقين الإرهابية".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم