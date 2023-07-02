https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-يخترق-المياه-الإقليمية-اللبنانية-قبالة-رأس-الناقورة-1078666355.html
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T21:34+0000
2023-07-02T21:34+0000
2023-07-02T21:34+0000
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
البحرية الإسرائيلية
زورق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن قبل أيام، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من اتجاه الجنوب.وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن الإعلام الحربي لحزب الله، أن "المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية".في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.وقال الناطق، في بيان، "خلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في الأراضي اللبنانية قبل قليل، ولا خوف من تسرب للمعلومات".
https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1077732034.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, البحرية الإسرائيلية, زورق, العالم العربي
الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, البحرية الإسرائيلية, زورق, العالم العربي
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
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أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي
المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".
وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن قبل أيام، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية
اخترقت الأجواء اللبنانية من اتجاه الجنوب.
وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن الإعلام الحربي لحزب الله، أن "المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية".
في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.
وقال الناطق، في بيان، "خلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في الأراضي اللبنانية قبل قليل، ولا خوف من تسرب للمعلومات".