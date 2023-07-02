عربي
https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-يخترق-المياه-الإقليمية-اللبنانية-قبالة-رأس-الناقورة-1078666355.html
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T21:34+0000
2023-07-02T21:34+0000
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
البحرية الإسرائيلية
زورق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067287936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db0ec803fa4c722c6238bd5d415503d2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن قبل أيام، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من اتجاه الجنوب.وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن الإعلام الحربي لحزب الله، أن "المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية".في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.وقال الناطق، في بيان، "خلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في الأراضي اللبنانية قبل قليل، ولا خوف من تسرب للمعلومات".
https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1077732034.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067287936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11d61cf413817f818632ee07255a052f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, البحرية الإسرائيلية, زورق, العالم العربي
الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, البحرية الإسرائيلية, زورق, العالم العربي

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

21:34 GMT 02.07.2023
© Sputnik . Abed.K Bayأسطول بحري لبناني للدفاع عن الثروة البحرية
أسطول بحري لبناني للدفاع عن الثروة البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش اللبناني في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".
وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن قبل أيام، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من اتجاه الجنوب.
وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن الإعلام الحربي لحزب الله، أن "المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية".
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
4 يونيو, 15:08 GMT
في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.
وقال الناطق، في بيان، "خلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في الأراضي اللبنانية قبل قليل، ولا خوف من تسرب للمعلومات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع11:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:46 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة30 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала