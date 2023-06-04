https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1077732034.html

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، بأن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، قد ذكرت في بيان لها أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة مدينة رأس الناقورة، أمس السبت.وقال بيان الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 3 / 6 /2023 الساعة 7.15 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 270 مترا ولمدة ساعة و10 دقائق".وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن بيروت ستتابع عملية خرق الزورق الحربي الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".ويشار إلى أنه في السادس من شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 مترا.وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للتعامل-مع-أي-قذائف-يتم-إطلاقها-من-لبنان-1076619431.html

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الأخبار, العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل