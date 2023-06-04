https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1077732034.html
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T15:08+0000
2023-06-04T15:08+0000
2023-06-04T15:08+0000
الأخبار
العالم العربي
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
اليونيفيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0c/1068930450_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_42cb75bffea9c44d90a4fbb5dee93b8b.jpg
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، بأن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، قد ذكرت في بيان لها أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة مدينة رأس الناقورة، أمس السبت.وقال بيان الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 3 / 6 /2023 الساعة 7.15 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 270 مترا ولمدة ساعة و10 دقائق".وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن بيروت ستتابع عملية خرق الزورق الحربي الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".ويشار إلى أنه في السادس من شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 مترا.وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للتعامل-مع-أي-قذائف-يتم-إطلاقها-من-لبنان-1076619431.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0c/1068930450_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_99f4418dd9c51ce0d34a9137bab9dd3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل
الأخبار, العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة.
وأفادت الوكالة
الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، بأن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، قد ذكرت في بيان لها أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة مدينة رأس الناقورة، أمس السبت.
وقال بيان الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 3 / 6 /2023 الساعة 7.15 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
، لمسافة نحو 270 مترا ولمدة ساعة و10 دقائق".
وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن بيروت ستتابع عملية خرق الزورق الحربي الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
ويشار إلى أنه في السادس من شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 مترا.
وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.