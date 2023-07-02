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الداخلية الفرنسية تنفي تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد
الداخلية الفرنسية تنفي تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد
نفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير الأخيرة المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بسبب أعمال الشغب. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T15:03+0000
2023-07-02T15:03+0000
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باريس - سبوتنيك. وحذرت الداخلية الفرنسية، على "تويتر"، اليوم الأحد، مما وصفته بـ "الأخبار الكاذبة"، التي تفيد بأن الشرطة الوطنية قيدت الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق.ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تشهد فرنسا تظاهرات، إثر مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي، زعم أن المراهق لم يمتثل للقانون خلال توقف مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.وأعلنت السلطات الفرنسية القبض على الضابط الذي فتح النار على المراهق بتهمة القتل العمد.وتحولت الاحتجاجات العنيفة إلى أعمال شغب ونهب، ما دفع السلطات في بعض أجزاء فرنسا إلى فرض حظر تجول جزئي وقيود على وسائل النقل العام.وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أبلغت عن اعتقالات وحالات إصابة بين رجال الشرطة يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20230701/فرنسا-تنشر-45-ألف-شرطي-لاحتواء-الاحتجاجات-الليلية-1078651796.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار, احتجاجات

الداخلية الفرنسية تنفي تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد

15:03 GMT 02.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONمتظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب في مرسيليا، جنوب فرنسا، 30 يونيو/ حزيران 2023
متظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب في مرسيليا، جنوب فرنسا، 30 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
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نفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير الأخيرة المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بسبب أعمال الشغب.
باريس - سبوتنيك. وحذرت الداخلية الفرنسية، على "تويتر"، اليوم الأحد، مما وصفته بـ "الأخبار الكاذبة"، التي تفيد بأن الشرطة الوطنية قيدت الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق.
وأضافت: "هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد".
ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تشهد فرنسا تظاهرات، إثر مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي، زعم أن المراهق لم يمتثل للقانون خلال توقف مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
فرنسا تنشر 45 ألف شرطي لاحتواء الاحتجاجات الليلية
أمس, 18:46 GMT
وأعلنت السلطات الفرنسية القبض على الضابط الذي فتح النار على المراهق بتهمة القتل العمد.
وتحولت الاحتجاجات العنيفة إلى أعمال شغب ونهب، ما دفع السلطات في بعض أجزاء فرنسا إلى فرض حظر تجول جزئي وقيود على وسائل النقل العام.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أبلغت عن اعتقالات وحالات إصابة بين رجال الشرطة يوميا.
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