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https://sputnikarabic.ae/20230702/الفلبين-بركان-مايون-يسجل-400-حالة-تساقط-للصخور-1078665660.html
الفلبين: بركان "مايون" يسجل 400 حالة تساقط للصخور
الفلبين: بركان "مايون" يسجل 400 حالة تساقط للصخور
سجل بركان "مايون" في الفلبين تدفقات بطيئة للغاية للحمم البركانية، بينما تم تسجيل نحو 400 حالة تساقط للصخور. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
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وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إنه تم تسجيل 4 زلازل بركانية إضافة إلى كتلتين من الرماد البركاني سريع الحركة، حسبما ذكرت صحيفة "الفلبين ستار"، اليوم الأحد.ويقع بركان "مايون" في إقليم ألباي الفلبيني، ومن المتوقع أن يحدث ثوران خطير له خلال الأسابيع المقبلة.ويقع البركان على ارتفاع يتجاوز 2400 متر من سطح البحر ويمثل موقعه مزارا شهيرا للسياح وعشاق المغامرات ويقدر عدد مرات ثورانه بـ 50 مرة خلال القرون الأربع الماضية.وكانت آخر مرة ثار فيها بركان "مايون" في 2018، بينما كانت أكثر الانفجارات البركانية تدميرا لهذا البركان في عام 1814، عندما تسبب في مقتل نحو 1200 شخص.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قوله إنه لا توجد حاجة حتى الآن إلى إخلاء المنطقة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن منطقة الخطر المحدد حاليا عبارة عن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مناظر-لثوران-بركان-بوبوكاتيبيتل-في-المكسيك-1077338120.html
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منوعات, الفلبين, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الفلبين, الأخبار, أخبار العالم الآن

الفلبين: بركان "مايون" يسجل 400 حالة تساقط للصخور

20:30 GMT 02.07.2023
© Photo / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН / الانتقال إلى بنك الصور ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة
 ثورة بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Photo / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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سجل بركان "مايون" في الفلبين تدفقات بطيئة للغاية للحمم البركانية، بينما تم تسجيل نحو 400 حالة تساقط للصخور.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إنه تم تسجيل 4 زلازل بركانية إضافة إلى كتلتين من الرماد البركاني سريع الحركة، حسبما ذكرت صحيفة "الفلبين ستار"، اليوم الأحد.
ويقع بركان "مايون" في إقليم ألباي الفلبيني، ومن المتوقع أن يحدث ثوران خطير له خلال الأسابيع المقبلة.
Дым извергается из вулкана Попокатепетль в Сан-Николас-де-лос-Ранчос, Мексика - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
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ويقع البركان على ارتفاع يتجاوز 2400 متر من سطح البحر ويمثل موقعه مزارا شهيرا للسياح وعشاق المغامرات ويقدر عدد مرات ثورانه بـ 50 مرة خلال القرون الأربع الماضية.
وكانت آخر مرة ثار فيها بركان "مايون" في 2018، بينما كانت أكثر الانفجارات البركانية تدميرا لهذا البركان في عام 1814، عندما تسبب في مقتل نحو 1200 شخص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قوله إنه لا توجد حاجة حتى الآن إلى إخلاء المنطقة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن منطقة الخطر المحدد حاليا عبارة عن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات.
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