https://sputnikarabic.ae/20230702/طهران-تنفي-تأكيد-خطوات-مرتقبة-على-صعيد-استئناف-العلاقات-مع-مصر-1078663181.html

طهران تنفي تأكيد "خطوات مرتقبة" على صعيد استئناف العلاقات مع مصر

طهران تنفي تأكيد "خطوات مرتقبة" على صعيد استئناف العلاقات مع مصر

نفت إيران ما تم تداوله من تصريحات بشأن تسيير رحلة طيران رمزية بين طهران والقاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لم تتم عبر قنوات رسمية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T17:29+0000

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وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة إن طهران لا تؤكد التصريحات التي تحدثت أيضا عن زيارة مدير عام السياحة المصرية إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد.وجاء ذلك تعليقا على تصريح حرمة الله رفيعي، رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، الذي تحدث عن عزم إيران تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، إضافة إلى حديثه عن زيارة مدير عام وزارة السياحة المصرية إلى طهران، خلال الأسبوع المقبل، على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية ومن بينها مصر.وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، في تصريحات سابقة، إن استئناف العلاقات مع مصر يحظى بأهمية بالغة، مؤكدا أن تطبيع العلاقات بين البلدين بمشاركة السعودية سينشئ توازنات جديدة في المنطقة.وقطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

https://sputnikarabic.ae/20230702/إيران-تعلن-تسيير-رحلات-جوية-مباشرة-إلى-القاهرة-1078659697.html

https://sputnikarabic.ae/20230702/وفد-من-وزارة-السياحة-المصرية-يزور-إيران-الأسبوع-المقبل-1078657364.html

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