https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أهالي-جنين-على-إخلاء-المخيم-فيديو-1078700696.html
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
أجبر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الفلسطينين على إخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T19:21+0000
2023-07-03T19:21+0000
2023-07-03T19:22+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم".من جهته، قال التلفزيون الفلسطيني، إنه "تم إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/السلطة-الفلسطينية-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-إسرائيل-وتقنين-العلاقة-مع-الإدارة-الأمريكية-1078699328.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
19:21 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 19:22 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
أجبر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الفلسطينين على إخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم".
من جهته، قال التلفزيون الفلسطيني، إنه "تم إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي".
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.