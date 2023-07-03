عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أهالي-جنين-على-إخلاء-المخيم-فيديو-1078700696.html
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
أجبر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الفلسطينين على إخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T19:21+0000
2023-07-03T19:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072753815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09979c3591337b9966a2c423d01103e3.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم".من جهته، قال التلفزيون الفلسطيني، إنه "تم إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/السلطة-الفلسطينية-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-إسرائيل-وتقنين-العلاقة-مع-الإدارة-الأمريكية-1078699328.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072753815_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2eb18dbccee296fd193284598a456a56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو

19:21 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 19:22 GMT 03.07.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
أجبر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الفلسطينين على إخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم".
من جهته، قال التلفزيون الفلسطيني، إنه "تم إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي".
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
السلطة الفلسطينية تقرر وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية
17:55 GMT
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала