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تصويت... هل تشعر بازدياد التوتر الفلسطيني - الإسرائيلي في الفترة الأخيرة؟
تصويت... هل تشعر بازدياد التوتر الفلسطيني - الإسرائيلي في الفترة الأخيرة؟
بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة". 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:37+0000
2023-07-03T09:37+0000
العالم العربي
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ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين" و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، الأمر الذي قد يزيد من حدة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.برأيك، هل تزداد وتيرة التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أخيرا؟ويرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود إصابات حرجة بين الفلسطينيين، فيما أعلن موقع "واللا" الإسرائيلي اعتقال 20 فلسطينيا، في الوقت الذي منع فيه الجيش الإسرائيلي دخول سيارات الإسعاف إلى جنين، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة.اقرأ أيضا: إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنيناقرأ أيضا: إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل تشعر بازدياد التوتر الفلسطيني - الإسرائيلي في الفترة الأخيرة؟

09:37 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".
ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين" و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.
وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، الأمر الذي قد يزيد من حدة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن وتيرة التصعيد بين الجانبين تزداد أخيرا بشكل ملحوظ، خصوصا في الأشهر الأخيرة، رابطين هذا الأمر بالتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.

برأيك، هل تزداد وتيرة التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أخيرا؟
عدد الأصوات19
ويرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود إصابات حرجة بين الفلسطينيين، فيما أعلن موقع "واللا" الإسرائيلي اعتقال 20 فلسطينيا، في الوقت الذي منع فيه الجيش الإسرائيلي دخول سيارات الإسعاف إلى جنين، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة.
اقرأ أيضا: إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنين
اقرأ أيضا: إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها
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