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https://sputnikarabic.ae/20230703/طهران-انضمام-إيران-بشكل-كامل-إلى-منظمة-شنغهاي-في-مصلحة-الجميع-1078689570.html
طهران: انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" في مصلحة الجميع
طهران: انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" في مصلحة الجميع
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون، سيكون في مصلحة جميع الأطراف... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T13:31+0000
2023-07-03T13:31+0000
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "عضوية إيران في منظمة "شنغهاي" للتعاون في مصلحة جميع الأطراف، إيران والمنظمة وأعضاؤها، وقد يعزز هذا التطور الإيجابي قيمة منظمة شنغهاي للتعاون كمنظمة إقليمية مهمة، وهذا التغيير سيكون في مصلحة جميع الدول الأعضاء، وسيعزز العملية الجهوية".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في الاجتماع المقبل لرؤساء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون، المنعقد في 4 يوليو/ تموز الجاري، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.وفي يوم 4 يوليو، تعقد القمة الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون ولأول مرة برئاسة الهند.ووفقا لتقليد منظمة "شنغهاي" للتعاون، فقد تمت دعوة تركمانستان كضيف على رئيس المنظمة، وسيحضر القمة رئيسا هيئتين في منظمة "شنغهاي" للتعاون: الأمانة والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب.إضافة إلى ذلك، فقد تمت دعوة رؤساء 6 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.وجدير بالذكر أن منظمة "شنغهاي" للتعاون منظمة دولية، أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة، وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها، وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروس، التي تعتبر حاليا مراقبا في المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الكرملين-يعلن-مشاركة-بوتين-في-اجتماع-مجلس-رؤساء-منظمة-شنغهاي-للتعاون--عاجل-1078676732.html
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إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن

طهران: انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" في مصلحة الجميع

13:31 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون، سيكون في مصلحة جميع الأطراف المعنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "عضوية إيران في منظمة "شنغهاي" للتعاون في مصلحة جميع الأطراف، إيران والمنظمة وأعضاؤها، وقد يعزز هذا التطور الإيجابي قيمة منظمة شنغهاي للتعاون كمنظمة إقليمية مهمة، وهذا التغيير سيكون في مصلحة جميع الدول الأعضاء، وسيعزز العملية الجهوية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في الاجتماع المقبل لرؤساء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون، المنعقد في 4 يوليو/ تموز الجاري، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون
09:19 GMT
وفي يوم 4 يوليو، تعقد القمة الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون ولأول مرة برئاسة الهند.
ووفقا لتقليد منظمة "شنغهاي" للتعاون، فقد تمت دعوة تركمانستان كضيف على رئيس المنظمة، وسيحضر القمة رئيسا هيئتين في منظمة "شنغهاي" للتعاون: الأمانة والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، فقد تمت دعوة رؤساء 6 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.
وجدير بالذكر أن منظمة "شنغهاي" للتعاون منظمة دولية، أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة، وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها، وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروس، التي تعتبر حاليا مراقبا في المنظمة.
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